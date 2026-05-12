Trump smentisce accordo su Donbass con Putin e parla di prossime mosse sull'Iran

Donald Trump ha respinto l'ipotesi di un'intesa con Vladimir Putin sul Donbass e ha delineato la sua strategia sull'Iran, toccando aspetti militari, diplomatici e finanziari

Il 12 maggio 2026, dalla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha risposto in modo netto alle speculazioni secondo cui avrebbe concordato con Vladimir Putin la cessione dell’intero Donbass. Alla domanda diretta il presidente ha ribadito il suo “no”, negando l’esistenza di un patto che consegnerebbe il territorio alla Russia.

Nel medesimo contesto, Trump ha commentato anche la situazione sul fronte iraniano, affermando che intende risolvere il conflitto «pacificamente o in altro modo» e che l’obiettivo rimane impedire a Teheran di ottenere l’arma nucleare.

Le sue affermazioni arrivano alla vigilia di un viaggio in Cina, dove incontrerà il leader Xi Jinping. Da Washington sono arrivate anche stime sui costi delle operazioni: il Pentagono ha aggiornato la cifra a 29 miliardi di dollari per le spese legate al conflitto con l’Iran.

In parallelo, emergono elementi sul coinvolgimento regionale, con rapporti che attribuiscono agli Emirati attacchi contro obiettivi iraniani nel mese di aprile.

Dichiarazioni sul Donbass e impatto politico

Il cuore della smentita riguarda la presunta promessa di cedere il Donbass alla Russia: Trump ha negato categoricamente qualsiasi “intesa” con Putin, definendo infondate le voci circolate nei mesi precedenti.

Questa precisazione ha lo scopo di frenare le critiche su una possibile rinuncia a sostegno all’Ucraina e di chiarire la posizione ufficiale prima di incontri internazionali. Il tema è sensibile perché coinvolge interessi strategici, alleanze e la percezione degli alleati europei riguardo alla coerenza della politica estera statunitense.

Smentita pubblica e reazioni

La replica alla stampa è arrivata in modo diretto: il presidente ha respinto le insinuazioni che lo dipingevano come disposto a favorire la consegna di territori ucraini. La scelta di chiarire pubblicamente tale punto prima della tappa asiatica serve anche a rassicurare partner e mercati, dove la stabilità geopolitica influisce sulle aspettative economiche. L’insistenza sulla negazione contribuisce a delimitare il discorso politico interno e internazionale sui confini delle possibili concessioni negoziali.

La strategia americana verso l’Iran

Sull’Iran Trump ha usato toni combinati: da un lato ha ribadito la volontà di trovare una soluzione diplomatica, dall’altro non ha escluso il ricorso alla forza. L’amministrazione definisce in termini stringenti la proibizione per Teheran di procurarsi un ordigno nucleare, rivendicando la necessità di misure che impediscano qualsiasi escalation. Tra le espressioni usate c’è l’idea che la guerra potrebbe concludersi in tempi brevi, ma che l’opzione militare resta contemplata se i negoziati non dovessero produrre risultati concreti.

Opzioni e parole chiave tecniche

Nel dialogo pubblico sono emerse parole come cessate il fuoco e la possibilità di «riprendere raid», concetti che mostrano la duplice natura della strategia: diplomatica e coercitiva. Sul piano tecnico è stata citata la minaccia iraniana di procedere con un arricchimento al 90% di uranio nel caso di un nuovo attacco, una soglia che, spiegano gli esperti, è associata alla produzione di materiale adatto a ordigni nucleari, aumentando così la tensione regionale.

Costi, attori regionali e dinamiche recenti

Il conto economico è parte del quadro: il Pentagono ha aggiornato la spesa legata alle operazioni contro l’Iran a 29 miliardi di dollari, cifra che include riparazioni, sostituzioni di equipaggiamenti e costi operativi. Parallelamente, il Wall Street Journal ha riportato che gli Emirati avrebbero compiuto diversi attacchi contro installazioni iraniane ad aprile, tra cui una raffineria sull’isola di Lavan, indicando un coinvolgimento più attivo di potenze regionali nel confronto.

Conseguenze diplomatiche e prospettive

Le tensioni si riflettono anche nelle relazioni multilaterali: mentre gli Stati Uniti preparano colloqui con la Cina e valutano lo stato del negoziato con Teheran, l’opzione di sanzioni o d’intese locali resta sul tavolo. Le autorità iraniane, dal canto loro, mantengono una posizione di fermezza e minacciano ritorsioni tecnologiche e nucleari se subissero nuovi attacchi. In questo contesto il percorso verso una de-escalation appare incerto, con attori regionali e globali pronti a influire sulle prossime mosse.