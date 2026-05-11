Evacuazione dell'MV Hondius: due positivi al hantavirus e operazioni di rimpatrio

Due passeggeri evacuati dall'MV Hondius sono risultati positivi al hantavirus: autorità sanitarie, rimpatri e raccomandazioni restano al centro dell'emergenza

La vicenda sanitaria che riguarda la nave da crociera MV Hondius ha registrato nuovi sviluppi: una passeggera francese e un cittadino statunitense, entrambi evacuati, sono risultati positivi al hantavirus. Le autorità nazionali e internazionali stanno completando le procedure di rimpatrio e isolamento mentre si moltiplicano i controlli sui contatti e sulle rotte dei viaggiatori, in coordinamento con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

È fondamentale comprendere la catena degli eventi senza creare allarme ingiustificato, dato che gli esperti sottolineano differenze importanti rispetto ad altre epidemie recenti.

Le comunicazioni ufficiali indicano che i casi riscontrati fra i rimpatriati hanno sintomatologie variabili: il cittadino statunitense ha mostrato una positività lieve durante il volo di rientro e la passeggera francese è stata descritta come in peggioramento dalle autorità francesi.

Nel frattempo, decine di passeggeri sono già stati trasferiti nei rispettivi Paesi e sottoposti a valutazioni cliniche, mentre l’unità sanitaria internazionale ha suggerito protocolli di sorveglianza estesa per affrontare l’incubazione della malattia.

La situazione dei casi e i numeri ufficiali

Secondo le informazioni diffuse, i due nuovi contagi portano il conteggio dei casi confermati legati all’episodio a livelli che le organizzazioni sanitarie stanno ancora verificando con attenzione: l’OMS ha confermato diverse infezioni e ha riportato due decessi accertati e un decesso probabile correlato all’epidemia a bordo.

Altre fonti giornalistiche hanno indicato tre vittime (una coppia olandese e un cittadino tedesco), ma le autorità sanitarie internazionali mantengono l’aggiornamento ufficiale come riferimento primario. In ogni caso, alcune persone restano ricoverate, con almeno un paziente in terapia intensiva.

Chi è stato informato e il tracciamento internazionale

Il WHO ha notificato la situazione a diversi Paesi con cittadini sbarcati dalla nave, tra cui Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, St Kitts e Nevis, Singapore, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Questa comunicazione internazionale ha permesso di attivare procedure di sorveglianza e rimpatrio coordinate: i passeggeri sottoposti a monitoraggio vengono identificati come contatti a rischio e invitati a rispettare misure di isolamento dove necessario, sulla base delle linee guida internazionali.

Operazioni di evacuazione e logistica dei rimpatri

Le autorità spagnole e gli Stati coinvolti hanno predisposto voli dedicati e trasferimenti protetti per portare i passeggeri nei loro Paesi di residenza. Sono stati organizzati voli verso Paesi come i Paesi Bassi e l’Australia, con a bordo persone provenienti anche da Stati che non hanno effettuato voli di recupero propri. Le procedure prevedono l’uso di biocontenimento dove necessario, la valutazione clinica all’arrivo e l’adozione di dispositivi di protezione individuale per il personale impegnato nelle operazioni. Dopo l’evacuazione completa, la nave è destinata a tornare verso il suo Stato di bandiera per essere sanitizzata.

Misure di sicurezza e risposta locale

In alcune località portuali sono state predisposte misure specifiche: ispezioni mediche prima del trasferimento, equipaggiamenti di protezione e procedure per minimizzare il contatto con la popolazione locale. L’Unione Europea ha attivato meccanismi di protezione civile per coordinare le comunicazioni, le linee guida di quarantena e lo scambio di informazioni tra Stati membri, mentre le autorità sanitarie ribadiscono la necessità di procedure chiare per il trasporto e la presa in carico dei pazienti.

Origine probabile dell’epidemia, caratteristiche del virus e raccomandazioni

Il cluster a bordo è stato associato allo strain Andes del hantavirus, un ceppo noto per avere una mortalità elevata in alcuni gruppi di età e per poter trasmettersi principalmente tramite roditori infetti. È importante notare che la trasmissione diretta tra persone è stata osservata in casi rari e in contesti di contatti stretti. L’incubazione può variare, per questo motivo l’OMS ha raccomandato una quarantena prolungata per i passeggeri coinvolti. Gli esperti sottolineano che il rischio di trasmissione alla popolazione generale rimane estremamente basso se sono rispettate le misure di isolamento e monitoraggio.

Consigli pratici per il pubblico

Le raccomandazioni principali includono il rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie locali, l’osservazione attenta di eventuali sintomi come febbre, mal di testa e difficoltà respiratorie, e la riduzione del contatto con possibili vettori animali nelle aree endemiche. Le istituzioni sanitarie insistono sull’importanza di non creare panico, ma di mantenere alta la vigilanza e attuare le misure di salute pubblica previste per limitare ogni potenziale catena di contagio.