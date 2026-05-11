Teheran boccia la proposta americana: richieste, sovranità e dossier sulle navi a Hormuz

L'Iran rifiuta il memorandum Usa e insiste su riparazioni, fine delle sanzioni e sovranità sullo Stretto di Hormuz, mentre Washington sospende temporaneamente il Project Freedom

La tensione tra Stati Uniti e Iran si è tradotta in un netto rifiuto ufficiale di Teheran a una proposta americana per chiudere il conflitto. Secondo i media di stato iraniani, la bozza statunitense sarebbe stata percepita come una richiesta di sottomissione alle condizioni di Washington, una valutazione che ha portato a rigettare l’offerta. Tra le richieste poste da Teheran figurano la cessazione delle sanzioni, il rilascio di beni e proprietà sequestrate, la richiesta di riparazioni di guerra e la riaffermazione della sovranità sull’area strategica dello Stretto di Hormuz.

La replica americana è stata accolta con durezza. Il presidente Donald Trump, in una breve conversazione con Axios, ha commentato: “Non mi piace la loro lettera. È inappropriata. Non mi piace la loro risposta”; tuttavia ha evitato di entrare nei dettagli del contenuto rifiutato. La Casa Bianca, che sperava in segnali di apertura da Teheran, ha trovato invece una posizione più rigida, segnalando come il processo negoziale resti incerto e soggetto a sviluppi repentini.

La tregua, il Project Freedom e gli annunci di Washington

Nei giorni successivi agli scambi diplomatici, l’amministrazione americana ha annunciato mosse operative: il Project Freedom, l’iniziativa per garantire il transito marittimo nello Stretto di Hormuz, è stata temporaneamente sospesa su ordine del presidente Trump, che ha citato il ruolo del Pakistan e di altri interlocutori nella ricerca di un accordo.

Secondo i comunicati, la sospensione era pensata come una pausa per valutare se gli impegni negoziali potessero concretizzarsi in un’intesa definitiva. In precedenza il segretario e alcuni esponenti avevano definito conclusa l’operazione Epic Fury, trasferendo l’attenzione sul nuovo dispositivo di sicurezza navale.

Reazioni politiche e segnali pubblici

Lo scambio di dichiarazioni pubbliche ha rafforzato la percezione di un equilibrio instabile: da un lato la Casa Bianca ha ribadito che non tollererà il programma nucleare iraniano e che l’azione militare resta un’opzione; dall’altro Teheran ha sottolineato che non accetterà imposizioni e che cercherà garanzie concrete. Tali affermazioni pubbliche hanno contribuito a rendere più complicato il lavoro dei mediatori, mentre l’opinione internazionale osserva con preoccupazione la possibilità di ripresa delle ostilità.

Le contromosse iraniane sul controllo del traffico marittimo

In parallelo alle prese di posizione politiche, l’Iran ha istituito una nuova autorità per regolare il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz, introducendo un sistema digitale di autorizzazioni e notifiche via email (segnalato da Press TV con riferimento all’indirizzo info@PGSA.ir). La misura è stata descritta da Teheran come un esercizio di governance sovrana sulle proprie acque territoriali e sembra configurarsi come risposta diretta all’iniziativa navale americana. L’obiettivo dichiarato è regolamentare i transiti e obbligare gli armatori ad adeguarsi a norme e permessi specifici.

Incidenti e attività commerciali

Negli stessi giorni sono arrivate notizie di incendi su alcune imbarcazioni nel porto di Bandar Deyr e della partenza scortata di una nave commerciale di Maersk, che ha attraversato lo Stretto sotto protezione militare statunitense. Questi episodi evidenziano la vulnerabilità delle rotte marittime e l’impatto immediato sul commercio globale: il transito sicuro attraverso Hormuz rimane una priorità strategica per industrie e governi, mentre ogni incremento di tensione può tradursi in costi maggiori e interruzioni logistiche.

Divergenze diplomatiche, mediazione e possibili scenari

La diplomazia ha provato a tenere aperti canali di dialogo: il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito il Project Freedom come in un “vicolo cieco” e ha indicato il Pakistan come un attore che favorisce progressi nei colloqui. Allo stesso tempo fonti americane e israeliane hanno segnalato che il presidente Trump potrebbe decidere di riprendere le ostilità qualora lo stallo diplomatico persistesse, mentre i messaggi pubblici di entrambe le parti mantengono accesa la possibilità di un’escalation. Questa situazione lascia margini stretti per una soluzione negoziata senza concessioni reciproche significative.

Conclusione: tra impasse e opportunità di accordo

In sintesi, la giornata ha mostrato una frattura netta tra l’offerta statunitense e le condizioni poste da Teheran: la richiesta iraniana di fine delle sanzioni, rilascio di beni confiscati, riparazioni e riconoscimento della sovranità sullo Stretto di Hormuz resta il punto centrale del contendere. Mentre Washington ha temporaneamente sospeso operazioni navali per sondare la possibilità di un’intesa, il dialogo appare complesso e soggetto a oscillazioni. Il futuro dipenderà dall’abilità dei mediatori e dalla volontà delle parti di trasformare le aperture in impegni verificabili, evitando che il confronto si traduca in una nuova fase di conflitto.