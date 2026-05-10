Due attivisti espulsi da Israele: cosa cambia per la flottiglia e per la diplomazia

Due coordinatori della Global Sumud Flotilla sono stati trattenuti e poi espulsi da Israele, scatenando accuse di violenze, questioni giuridiche sul diritto del mare e una forte reazione diplomatica

La vicenda che vede protagonisti Saif Abu Keshek e Thiago Ávila è diventata nelle ultime ore un caso simbolo della tensione attorno a Gaza. Secondo il ministero degli Esteri israeliano, i due membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla sono stati espulsi dopo le verifiche svolte in relazione all’operazione che ha intercettato il convoglio marittimo diretto verso la Striscia.

Le autorità israeliane hanno riaffermato che il blocco navale resta una misura legale necessaria per la sicurezza, mentre organizzazioni e governi esteri denunciano presunte violazioni del diritto internazionale e del trattamento dei fermati.

Il fermo in mare e il trasferimento

L’operazione che ha coinvolto 22 imbarcazioni e circa 175 attivisti, secondo fonti internazionali, ha visto la maggior parte dei partecipanti sbarcare a Creta, ma un trattamento differenziato per i due coordinatori.

Le autorità israeliane affermano che i controlli erano indispensabili per accertare eventuali collegamenti o attività illegali; i difensori dei fermati sostengono invece che il sequestro si sia svolto in acque internazionali e che il trasferimento in territorio israeliano sia stato forzato. Questo contrasto di ricostruzioni alimenta il dibattito sulla legittimità dell’intervento e sul perimetro della giurisdizione in mare.

Geografia e diritto del mare

Il nodo giuridico cruciale riguarda la localizzazione dell’intercettazione: per gli organizzatori e per alcuni governi europei l’azione sarebbe avvenuta a oltre mille chilometri da Gaza, in prossimità di Creta, valore che renderebbe l’operazione potenzialmente illegittima. La questione si lega al concetto di giurisdizione extraterritoriale e solleva interrogativi sulla possibilità per uno Stato di estendere i propri poteri al di fuori delle acque territoriali. L’esito di questi accertamenti determinerà la portata delle contestazioni diplomatiche e legali.

Le accuse e le denunce sulle condizioni dei detenuti

Le autorità israeliane hanno avanzato accuse gravi nei confronti dei due attivisti, menzionando sospetti di affiliazione con organizzazioni ostili e attività illegali. Al contrario, la difesa, supportata da Adalah e da rappresentanti diplomatici di Spagna e Brasile, respinge tali addebiti e mette in luce presunte violenze e condizioni di detenzione dure. Le testimonianze raccolte riferiscono di isolamento, bendaggi e, secondo quanto riportato dagli avvocati, di pestaggi durante il fermo. Queste denunce rendono la vicenda non solo un caso penale ma anche un problema di diritti umani.

Le dichiarazioni legali e mediche

Adalah e altri osservatori hanno enfatizzato la necessità di un accesso consolare e giudiziario trasparente: l’assistenza legale e le verifiche mediche diventano elementi centrali per valutare la fondatezza delle accuse e delle denunce di maltrattamento. I due attivisti avrebbero intrapreso uno sciopero della fame, scelta che mira a mettere sotto pressione le autorità e ad attirare attenzione internazionale. Nel frattempo, la discrepanza fra le versioni disponibili rende indispensabile un’indagine indipendente per chiarire fatti e responsabilità.

Implicazioni diplomatiche e la strategia della flottiglia

Il caso ha già mobilitato capitale politico: Spagna e Brasile hanno chiesto il ritorno immediato dei loro cittadini e accesso consolare pieno, mentre un gruppo di Stati ha condannato l’intervento israeliano come violazione del diritto internazionale. Anche Paesi europei come Italia e Germania hanno espresso «forte preoccupazione» per il rispetto delle norme e per la protezione dei cittadini. Sull’altro fronte, la flottiglia organizzatrice non intende arrendersi: le imbarcazioni ferme in Grecia potrebbero riprendere la rotta, trasformando l’incidente in uno strumento di mobilitazione mediatica e civile.

Questa vicenda solleva questioni che vanno oltre il singolo fermo: la relazione tra sicurezza, aiuti umanitari e libertà di movimento marittimo; la capacità delle capitali europee di tutelare i propri cittadini in operazioni extraterritoriali; e l’efficacia delle misure di pressione diplomatiche. In assenza di verifiche pubbliche e indipendenti, la disputa resterà aperta, con potenziali sviluppi giudiziari e politici che influenzeranno gli assetti della crisi e la percezione internazionale del blocco su Gaza.