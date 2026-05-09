Schlein e Obama a Toronto, nuove alleanze per il progetto europeo

Elly Schlein ha scelto Toronto come tappa di un percorso internazionale che mette al centro il rapporto tra Europa e Stati Uniti e la necessità di una risposta comune alle spinte populiste. Nel contesto del Global Progress Action Summit, ospitato dal premier canadese Mark Carney, la leader dem dialogherà con autorevoli figure internazionali, a partire dall’ex presidente Barack Obama, con cui conserva un legame personale iniziato come volontaria nelle sue campagne.

Questo appuntamento rappresenta, per lei, un’opportunità per tradurre in pratica l’idea di un coordinamento progressista capace di difendere il diritto internazionale e promuovere politiche di giustizia sociale.

Il viaggio e gli incontri a Toronto sono pensati anche come un messaggio politico rivolto all’Italia: il Partito Democratico dovrà essere pronto a giocare un ruolo nella futura coalizione di opposizione e coltivare relazioni solide con partner storici.

Durante la tre giorni Schlein interverrà in un panel dedicato a costruire potere democratico e avrà colloqui con leader europei e statunitensi, oltre che con esponenti del mondo liberal e progressista. In questo dibattito internazionale emergono temi chiave come i dazi commerciali, il sostegno all’Ucraina e le crisi in Medio Oriente, tutti elementi in cui il concetto di ordine internazionale viene continuamente messo alla prova.

Il significato del summit per le relazioni transatlantiche

Il Global Progress Action Summit è stato pensato come piattaforma per ricostruire una narrativa condivisa tra forze progressiste e democratiche, con l’obiettivo di contrastare le derive nazionaliste che oggi mettono a rischio le regole multilaterali. Per Schlein, l’incontro è un’occasione per ribadire l’importanza di un’Europa centrale nelle scelte globali, un modello di cooperazione che possa rappresentare una bussola alternativa alle politiche protezionistiche e unilaterali. Nel discorso collettivo degli ospiti spicca l’idea di un patriottismo positivo, capace di coniugare identità nazionale e responsabilità internazionale, elemento su cui la delegazione europea intende costruire consenso.

Il ruolo di Mark Carney e i protagonisti internazionali

Mark Carney, in qualità di anfitrione, propone un approccio che guarda all’Europa come fulcro per la ricostruzione dell’ordine internazionale; insieme a lui partecipano figure come ex ministri e leader di diversi Paesi. Per Schlein il confronto con questi interlocutori è strategico: si tratta di tessere relazioni utili sia sul piano politico sia su quello delle politiche economiche e commerciali. Il summit favorisce scambi su temi concreti, dal commercio internazionale al sostegno ai rifugiati, passando per la cooperazione in materia di sicurezza, tutti ambiti in cui la parola Europa continua a comparire come elemento centrale della proposta progressista.

Le priorità politiche di Schlein nel confronto internazionale

Nel suo intervento la segretaria Pd intende collegare democrazia e giustizia sociale, sostenendo che le forze progressiste hanno il dovere di offrire alternative concrete alla destra nazionalista. Schlein mette al centro questioni come la protezione del diritto internazionale, il sostegno alle popolazioni colpite dai conflitti e le politiche economiche che riducano le disuguaglianze. Queste proposte vengono presentate come elementi di una piattaforma più ampia, pensata per costruire un campo largo europeo che sappia competere sul piano narrativo e programmatico con le forze sovraniste.

Commercio, alleanze e nodi aperti

Tra gli argomenti sul tavolo ci sono anche le relazioni commerciali, con riferimento agli effetti dei dazi sul sistema globale e al rapporto con partner come Canada, Giappone e Australia. Schlein sottolinea l’importanza di mantenere legami solidi con gli alleati tradizionali pur rivendicando la necessità di condizioni che tutelino settori sensibili, come l’agricoltura europea. Il tema del Ceta e di altri accordi di libero scambio viene affrontato con prudenza: c’è interesse per consolidare rapporti ma anche la richiesta di garanzie e clausole di salvaguardia per i produttori locali.

Implicazioni per la politica italiana

L’esperienza internazionale di Schlein non è un fatto esclusivamente simbolico: essa alimenta la strategia interna del Pd nella prospettiva di ricomporre un’alleanza di opposizione capace di battere la destra. Il dialogo con leader come Obama e con figure dell’area progressista aiuta a definire un’agenda condivisa e a mostrare una proiezione esterna che può tradursi in credibilità domestica. La segretaria ribadisce la disponibilità a un confronto sulla leadership del futuro schieramento e ipotizza primarie se non si raggiungerà un’intesa sulle candidature, confermando un approccio pragmatico e aperto alla partecipazione.

In conclusione, l’appuntamento a Toronto rappresenta per Schlein un passo significativo nel tentativo di coniugare memoria personale, network internazionale e proposta politica. L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire a costruire una rete internazionale di forze progressiste capace di rispondere con chiarezza e concretezza alle sfide globali, difendendo il diritto internazionale e promuovendo politiche di giustizia sociale che diano alternativa al modello sovranista.