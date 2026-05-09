Nuova regola di sicurezza: via orologi ai colloqui con Putin

Un protocollo di sicurezza ha cambiato le abitudini negli incontri ufficiali con il presidente russo: i funzionari che si recano a colloqui devono consegnare i propri orologi da polso agli agenti del FSB. La misura, che riguarda anche i segnatempo meccanici, sarebbe stata introdotta senza preavviso a partire da a metà aprile, secondo quanto riportato dall’agenzia RBC, che cita il progetto investigativo online Possiamo spiegare.

Questa nuova prassi segue divieti già esistenti su altri dispositivi di comunicazione.

Fonti informate hanno confermato l’applicazione della disposizione, descrivendo un’operazione concreta: all’ingresso degli ambienti dove si svolgono gli incontri, gli orologi vengono temporaneamente ritirati e custoditi dal personale di sicurezza. Il divieto non si limita ai modelli digitali: anche i pezzi di orologeria tradizionale sono inclusi, una scelta che sottolinea la portata della precauzione adottata.

La vicenda è stata resa pubblica da media critici del Cremlino che hanno raccolto testimonianze dirette.

Dettagli della misura

La disposizione impone che ogni partecipante a un colloquio consegni il proprio orologio da polso prima dell’incontro con il presidente. Il ritiro è effettuato da agenti del Servizio di sicurezza federale, che si occupano della custodia per tutta la durata della visita.

Questa estensione del controllo all’orologeria va oltre il blocco dei telefoni già vigente, e viene giustificata come una misura per eliminare possibili dispositivi di registrazione o ordigni. Il carattere improvviso con cui la regola sarebbe stata introdotta ha sorpreso molti tra i funzionari.

Dettagli operativi

Secondo le testimonianze raccolte, il protocollo non prevede eccezioni per grado o ruolo: da funzionari di alto profilo a collaboratori di livello inferiore, tutti sarebbero soggetti allo stesso controllo. Gli agenti del FSB avrebbero predisposto punti di raccolta all’ingresso delle sale, dove vengono inseriti in custodia gli oggetti personali considerati a rischio. Questa procedura rende evidente l’attenzione verso potenziali minacce tecnologiche o meccaniche, ed estende il concetto di sicurezza personale a elementi fino ad ora spesso trascurati come il segnatempo.

Conferme e fonti

La notizia è stata diffusa da RBC in collaborazione con Possiamo spiegare, un progetto media noto per inchieste critiche nei confronti del Cremlino. Due fonti informate sui dettagli operativi hanno confermato l’esistenza delle nuove regole. Una di queste ha spiegato che “i telefoni erano già vietati da tempo, ora si aggiungono anche gli orologi“; tale dichiarazione rafforza l’idea di un inasprimento delle procedure di sicurezza attuate in ambito presidenziale.

Attendibilità e natura delle fonti

Le informazioni provengono da soggetti vicini agli ambienti istituzionali ma non ufficialmente autorizzati a parlare pubblicamente, motivo per cui i dettagli sono stati divulgati tramite media d’opposizione. Pur essendo testimonianze non riconducibili a comunicati formali, la coerenza dei racconti e la presenza di più conferme suggeriscono che la misura sia effettivamente in vigore. La fonte giornalistica che ha rilanciato la notizia ha messo in evidenza il carattere operativo della prassi, senza fornire un commento istituzionale ufficiale.

Motivazioni dichiarate e possibili ricadute

I giornalisti che hanno investigato sostengono che la ragione alla base del nuovo divieto sia il timore di un attentato contro il presidente e il rischio di un colpo di Stato. In questo quadro, la rimozione degli orologi appare come una misura preventiva per eliminare potenziali strumenti di attacco o di sorveglianza. L’adozione di restrizioni così estese solleva interrogativi su come la sicurezza personale venga bilanciata con la praticità degli incontri istituzionali e sull’effetto che tali misure possono avere sulle relazioni tra il capo dello Stato e i suoi interlocutori.

Le implicazioni includono una maggiore formalizzazione dei protocolli di ingresso negli spazi presidenziali e un possibile incremento della diffidenza tra gli apparati politici. L’estensione del divieto agli oggetti meno ovvi, come gli orologi meccanici, è indicativa di una sensibilità elevata verso ogni forma di rischio, tecnologico o convenzionale. Al di là delle motivazioni dichiarate, la misura è destinata a essere osservata con attenzione dai media internazionali e dagli analisti di sicurezza.