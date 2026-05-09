Contatto aereo dopo focolaio: donna in Catalogna in quarantena

Una donna catalana è stata identificata come contatto di una passeggera malata della Mv Hondius: isolamento ospedaliero e monitoraggio sanitario

Le autorità sanitarie spagnole hanno localizzato in Catalogna una donna che aveva avuto contatti con una cittadina olandese risultata malata dopo il focolaio a bordo della nave da crociera Mv Hondius. Il caso è emerso durante l’operazione di tracciamento legata a un tentativo di imbarco di quella passeggera su un volo internazionale, e ha riacceso l’attenzione sulle procedure di sorveglianza e isolamento previste per i contatti a rischio.

Cosa è successo e perché il contatto è stato rintracciato tardi

Secondo il Centro di coordinamento per le allerte ed emergenze sanitarie (Ccaes) del ministero della Sanità, la donna residente in Catalogna non era stata identificata nella prima lista dei contatti perché aveva cambiato posto sull’aereo della compagnia KLM.

Questo spostamento ha complicato il primo tracciamento e ha richiesto un secondo accertamento a seguito della conferma delle condizioni critiche della cittadina olandese, che era stata fatta scendere dal velivolo prima del decollo.

Il volo e le date chiave

La passeggera olandese tentò di imbarcarsi il 25 aprile su un volo diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi.

A causa delle sue condizioni precarie fu fatta scendere dall’aereo e successivamente è deceduta il 26 aprile in un ospedale della capitale sudafricana. Il collegamento tra la passeggera olandese e altri viaggiatori a bordo dello stesso aereo ha quindi innescato la ricerca di contatti stretti, inclusa la cittadina catalana ora in quarantena.

Misure adottate dalle autorità catalane

Le autorità sanitarie della Catalogna hanno prontamente attivato le procedure di monitoraggio previste per i contatti a rischio: è stata disposta la quarantena della donna in una struttura ospedaliera regionale e sono stati avviati controlli clinici ripetuti. Le fonti ufficiali precisano che, al momento della comunicazione, la paziente non presenta sintomi, ma rimane sotto sorveglianza per il periodo utile a escludere eventuali esiti contrari.

Elementi operativi del tracciamento

Il caso mette in evidenza come anche piccoli cambi di posto su un volo possano ostacolare il tempestivo rintraccio dei contatti. Per questo motivo sono stati rafforzati i controlli sui passeggeri che hanno condiviso lo stesso viaggio e sono state coordinate le azioni tra autorità regionali e il ministero della Salute. L’intervento rientra nel piano sanitario di emergenza predisposto in Spagna dopo il focolaio a bordo della Mv Hondius, che ha richiesto una gestione internazionale e l’evacuazione dei passeggeri verso le Isole Canarie.

Casi collegati e situazione epidemiologica

Il focolaio a bordo della Mv Hondius ha finora provocato tre decessi e otto contagiati, dei quali sei sono stati confermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Oltre alla donna catalana, un’altra cittadina spagnola di Alicante, presente sullo stesso volo del 25 aprile, è stata ricoverata con sintomi compatibili con l’infezione. Le autorità hanno inoltre individuato una cittadina sudafricana che aveva avuto un contatto breve con la passeggera olandese: la donna ha soggiornato per una settimana a Barcellona prima di rientrare in Sudafrica e non presenta sintomi.

Indagine epidemiologica e comportamenti rilevati

L’indagine condotta dal ministero della Salute ha rilevato che, durante la permanenza in Spagna, la cittadina sudafricana aveva soggiornato da sola in hotel e non aveva avuto contatti con altre persone, riducendo così il rischio di catene di trasmissione sul territorio. Le autorità hanno comunque mantenuto un atteggiamento prudente, disponendo misure di isolamento e monitoraggio per tutte le persone considerate a rischio.

Implicazioni e raccomandazioni

Questo episodio evidenzia la complessità dell’intervento sanitario in scenari internazionali: la gestione dei casi legati a navi da crociera e a voli intercontinentali richiede coordinamento tra operatori sanitari, compagnie aeree, portuali e autorità regionali. Le autorità invitano alla calma ma sottolineano l’importanza di rispettare le misure di quarantena e di collaborazione con gli operatori sanitari: il ruolo del tracciamento e della sorveglianza rimane cruciale per prevenire ulteriori casi.