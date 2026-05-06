Esselunga, Claude Sarrailh nuovo ad e direttore generale: chi è il manager

Esselunga, Claude Sarrailh nuovo ad e direttore generale: chi è il manager

A partire da novembre, Esselunga avrà un nuovo ad e direttore generale: si tratta del manager francese Claude Sarrailh.

Claude Sarrailh, a partire da novembre 2026, assumerà l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di Esselunga. Scopriamo chi è il manager francese che ha ottenuto questo ruolo nel famoso gruppo di supermercati.

Claude Sarrailh nuovo ad di Esselunga: chi è il manager

Claude Sarrailh, da novembre, avrà l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di Esselunga.

Il manager francese ha un’esperienza internazionale di 30 anni ed è famoso per il suo approccio orientato ai risultati e all’innovazione. Ha un’attenzione molto particolare per le sfide dell’intelligenza artificiale. Al momento è CEO di Ahold Delhaize per Europa e Indonesia.

Una nota del gruppo guidato da Marina Caprotti ha sottolineato il suo “percorso internazionale tra Europa, Russia e Asia“, e il suo “approccio orientato ai risultati e all’innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell’AI e all’efficienza operativa“.

Nuova guida per Esselunga: il commento di Marina Caprotti

Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, ha voluto commentare l’arrivo di Claude Sarrailh alla guida del gruppo. “Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre, si apre per Esselunga una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance” ha dichiarato, sottolineando di aver scelto un manager con una grande esperienza internazionale, in grado di conciliare visione e concretezza.

“Siamo convinti che il contributo di Sarrailh porterà nuovo slancio allo sviluppo dell’azienda e al rafforzamento del nostro brand, in continuità con il nostro piano strategico e con i valori che da sempre ci contraddistinguono” ha aggiunto Caprotti, spiegando che il nuovo ad ha una grande conoscenza dei mercati globali e darà una grande spinta verso innovazione ed efficienza.