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La principessa del Galles approfondisce il Reggio Emilia Approach

La principessa del Galles approfondisce il Reggio Emilia Approach

Kate Middleton torna all'estero per una missione dedicata alla prima infanzia, con l'obiettivo di mettere a confronto lo Shaping Us Framework con il modello educativo di Reggio Emilia

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La Principessa del Galles arriva a Reggio Emilia per una visita ufficiale prevista tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Questa tappa è parte di una missione focalizzata sulla prima infanzia promossa dal Royal Foundation Centre for Early Childhood, istituito nel 2026. L’iniziativa intende raccogliere elementi utili a collegare strumenti internazionali con pratiche consolidate, osservando in loco pedagogie riconosciute e contesti educativi che promuovono lo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini.

La visita non è solo istituzionale: segna anche un importante ritorno pubblico per la Principessa, che affronta questo viaggio in solitaria, senza il principe William, e dopo un periodo personale di cure che si è concluso con l’annuncio di remissione. Il programma include incontri con insegnanti, famiglie, amministratori locali e realtà imprenditoriali, per esplorare come l’ambiente e le relazioni possano contribuire a gettare basi solide per il futuro dei più piccoli.

Perché Reggio Emilia

La scelta di Reggio Emilia come tappa non è casuale: la città è considerata un punto di riferimento internazionale grazie al Reggio Emilia Approach. Qui si osservano ambienti di apprendimento che valorizzano la creatività, l’interazione e la partecipazione della comunità. La visita vuole mettere in dialogo questa esperienza locale con un approccio globale, offrendo spunti pratici per chi promuove politiche e progetti per l’infanzia.

In quest’ottica, Reggio Emilia rappresenta un laboratorio vivente dove le teorie sull’educazione si traducono in pratiche quotidiane e relazioni concrete tra adulti e bambini.

Il Reggio Emilia Approach in pratica

Il Reggio Emilia Approach pone al centro la relazione tra bambino, ambiente e comunità come fattori chiave dello sviluppo. In termini concreti, questo significa progettare spazi che stimolino l’esplorazione, favorire la documentazione dei processi di apprendimento e riconoscere il ruolo dell’adulto come mediatore e osservatore. La visita permetterà alla delegazione di osservare scuole e spazi educativi dove l’uso del materiale, il dialogo e la collaborazione sono pratiche quotidiane, offrendo un confronto diretto con il Shaping Us Framework promosso dalla Royal Foundation.

Obiettivi della missione

La finalità principale è raccogliere conoscenze e buone pratiche per arricchire il lavoro internazionale del Centre for Early Childhood. Il programma è pensato per valutare come una comprensione condivisa dello sviluppo sociale ed emotivo possa essere integrata in politiche locali, percorsi formativi per educatori e iniziative comunitarie. La visita fungerà da momento di scambio: si analizzeranno metodologie, si discuteranno strumenti di valutazione e si cercheranno spunti per adattare elementi efficaci in contesti diversi, mantenendo sempre al centro la qualità delle relazioni e dell’ambiente per i bambini.

Il contributo degli attori locali

Incontri con insegnanti, dirigenti scolastici, famiglie e rappresentanti istituzionali permetteranno di comprendere le dinamiche che rendono efficace il modello reggiano. Anche il mondo imprenditoriale e le realtà del terzo settore saranno coinvolti per mostrare come collaborazione e comunità sostengano servizi educativi di qualità. Questi scambi aiuteranno il Centre for Early Childhood a identificare pratiche trasferibili e strategie per promuovere investimenti e attenzione politica sui primi anni di vita.

Shaping Us Framework e rilievo internazionale

Il viaggio di Kate Middleton è strettamente collegato allo Shaping Us Framework, lanciato nel febbraio 2026, che mira a costruire una comprensione condivisa dello sviluppo sociale ed emotivo nei primi anni. L’obiettivo è confrontare questo framework con approcci consolidati come quello di Reggio Emilia per verificare convergenze e punti di innovazione. Documentare esperienze di eccellenza e tradurre evidenze in raccomandazioni pratiche è parte del mandato del Centro, che fin dalla sua nascita nel 2026 punta a connettere ricerca, politica e pratica educativa.

Valore simbolico e personale della visita

Oltre al profilo professionale, la missione ha un forte significato personale per la Principessa: è uno dei rari viaggi ufficiali affrontati senza il consorte e il suo ritorno sul palcoscenico internazionale arriva dopo un percorso di cure e la comunicazione della remissione. Questo elemento conferisce alla visita una valenza simbolica, mostrando come impegno pubblico e percorso personale possano convergere su temi ritenuti strategici per il futuro della società: la cura, l’ascolto e la costruzione di ambienti favorevoli nei primi anni di vita.