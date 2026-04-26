JST Jazz Parade: la marching band che ha fatto ballare Torino

La JST Jazz Parade ha percorso il centro di Torino con una marching band ispirata a New Orleans, animazione Lindy-Hop e solisti delle Jazz School Torino

La città di Torino si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla JST Jazz Parade, un corteo musicale che ha coinvolto decine di persone nelle vie del centro. Partita alle 14:30 da Piazza Palazzo di Città, la parata ha attraversato luoghi simbolo come Via Garibaldi e Piazza Castello, unendo il ritmo della banda alla partecipazione del pubblico.

In questa apertura è evidente come l’evento punti a creare un ponte tra tradizione performativa e vita urbana, offrendo a chi cammina per la città l’opportunità di assistere e muoversi al ritmo del jazz.

La formazione, composta da solisti e percussionisti, ha condensato in sé varie influenze: dal dixielandR&B, dal cool al free, fino a swing e funk. L’animazione coreografica a cura di La Bicicleta ha introdotto elementi di lindy-hop che hanno reso lo spettacolo non solo sonoro ma anche visivo.

L’itinerario è proseguito per Via Accademia delle Scienze e Piazza Carlo Alberto, toccando piazze e vie dove la musica è stata tanto ascoltata quanto ballata, con arrivo previsto alle 16:30 in Piazza San Carlo.

Un modello che richiama New Orleans

La JST Jazz Parade s’ispira alla lunga tradizione delle marching band di New Orleans: gruppi itineranti che uniscono improvvisazione e spettacolo di strada.

A guidare la formazione sono musicisti noti come Diego Borotti (sax tenore), Gianni Virone (sax basso), Cesare Mecca (tromba) e Stefano Calcagno (trombone), affiancati da percussionisti come Francesco Brancato e Mattia Barbieri. L’organizzazione sonora punta sull’interplay tra fiati e percussioni, valorizzando la capacità dei solisti di costruire momenti di improvvisazione collettiva che catturano l’attenzione anche in un contesto urbano e dinamico.

La dimensione comunitaria

Dietro alla parata c’è una storia di laboratorio sociale: la banda è nata come una All Star di musicisti riuniti nel Community Hub dei Laboratori di Barriera quando è stata fondata la Jazz School Torino circa dieci anni fa. Questo percorso rappresenta un esempio di come strumenti culturali e spazi di comunità possano produrre eventi capaci di dialogare con il tessuto cittadino. L’approccio non è solo performativo ma anche pedagogico, perché coinvolge pratiche collettive e crea occasioni di ascolto e partecipazione popolare.

Un mix di generi per tutte le età

Il repertorio della parata è calibrato per attrarre pubblici diversi: pezzi in stile dixieland si alternano a momenti più moderni sul filone funk e R&B, mentre passaggi di cool e free jazz offrono spunti d’ascolto più raffinati. Questa varietà svolge la funzione di abbattere barriere generazionali, invitando sia chi conosce il jazz sia chi lo incontra per la prima volta a seguire il corteo e a fermarsi per qualche assolo. L’effetto è quello di una festa urbana in cui la musica fa da collante tra abitanti, turisti e passanti.

L’interazione con il pubblico

Nel corso del tragitto, la sinergia tra musicisti e ballerini ha stimolato la reazione immediata delle persone: spontanei passi di danza, applausi e la condivisione di momenti come se la città fosse diventata un unico grande salone. L’uso di spazi pubblici come palcoscenici mobili trasforma la percezione della città e rende l’evento accessibile senza barriere. Contesti come Piazza Carignano o Piazza San Carlo si prestano a questa esperienza collettiva, offrendo superfici ampie per fermarsi e godere dello spettacolo.

Significato e prospettive

La JST Jazz Parade rappresenta un modello di evento culturale che coniuga qualità musicale e inclusione urbana. La scelta dell’itinerario, i nomi coinvolti e l’uso di forme di danza come il lindy-hop mostrano la volontà di costruire esperienze che durano oltre la singola esibizione: lasciano tracce nella memoria collettiva della città e stimolano nuove pratiche musicali e sociali. In prospettiva, iniziative simili possono rafforzare il ruolo dei laboratori culturali come motori di innovazione sociale e artistica, aprendo la strada a ulteriori contaminazioni tra musica, danza e comunità.