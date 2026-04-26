Violenta aggressione a Foggia nella notte tra il 25 e 26 aprile, dove un ragazzo di 24 anni è stato ferito gravemente, preso a calci e pugni. Indagano le forze dell’ordine per risalire al movente.

Aggressione a Foggia, 24enne preso a calci e pugni: ecco come sta

Un giovane 24enne è stato vittima di un violento pestaggio, preso a calcio e pugni, sabato notte, 26 aprile, poco dopo l’una, in piazza Siniscalco Ceci, a Foggia.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una rissa tra due o più persone avvenuta nella piazza del foggiano, luogo di ritrovo di giovani soprattutto nel fine settimana. Il 24enne sarebbe stato aggredito con calci e pugni per motivi ancora sconosciuti e sui quali sta indagando la Polizia di Stato grazie anche dalle telecamere di videosorveglianza.

Da quanto si apprende non sarebbero state utilizzate armi durante la violenta aggressione.

Come sta il 24enne

Il ragazzo 24enne vittima della violenta aggressione, fortunatamente, non è in pericolo di vita ma è attualmente ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia, in prognosi riservata e ha riportato un trauma cranico grave e fratture multiple.