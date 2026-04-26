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Violento pestaggio a Foggia, 24enne picchiato nella notte: è in prognosi riservata

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A Foggia un 24enne è ricoverato in ospedale dopo essere rimasto vittima di una brutale aggressione.

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Violenta aggressione a Foggia nella notte tra il 25 e 26 aprile, dove un ragazzo di 24 anni è stato ferito gravemente, preso a calci e pugni. Indagano le forze dell’ordine per risalire al movente.

Aggressione a Foggia, 24enne preso a calci e pugni: ecco come sta 

Un giovane 24enne è stato vittima di un violento pestaggio, preso a calcio e pugni, sabato notte, 26 aprile, poco dopo l’una, in piazza Siniscalco Ceci, a Foggia.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una rissa tra due o più persone avvenuta nella piazza del foggiano, luogo di ritrovo di giovani soprattutto nel fine settimana. Il 24enne sarebbe stato aggredito con calci e pugni per motivi ancora sconosciuti e sui quali sta indagando la Polizia di Stato grazie anche dalle telecamere di videosorveglianza.

Da quanto si apprende non sarebbero state utilizzate armi durante la violenta aggressione.

Come sta il 24enne 

Il ragazzo 24enne vittima della violenta aggressione, fortunatamente, non è in pericolo di vita ma è attualmente ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia, in prognosi riservata e ha riportato un trauma cranico grave e fratture multiple. 