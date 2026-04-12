Aggressione in piazza a Massa: 47enne muore dopo un litigio, tre indagati

La notte del 12 aprile 2026 a Massa si è consumata una vicenda che ha scosso la comunità locale: un uomo di 47 anni, identificato come Giacomo Bongiorni, è stato aggredito in piazza Felice Palma e ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con un richiamo rivolto a un gruppo di giovani che stavano lanciando bottiglie contro una vetrina; quel rimprovero ha poi scatenato una violenta escalation che ha avuto conseguenze fatali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: i sanitari del 118 hanno praticato ripetute manovre di rianimazione, ma l’uomo è andato in arresto cardiaco e non si è potuto evitare il decesso. Accanto al corpo è rimasto il figlio, trasportato in ospedale in stato di shock, mentre la compagna è stata sedata. Il cognato, che sarebbe intervenuto per difendere la famiglia, è stato ricoverato con fratture.

La scena è avvenuta nel centro storico, a due passi dalla sede comunale, e ha suscitato ampia commozione.

La dinamica dell’aggressione

Dalle testimonianze raccolte emerge che, dopo mezzanotte, un gruppo di giovani stava gettando bottiglie e bicchieri contro una vetrina in piazza. Il rimprovero rivolto da alcuni presenti, tra cui Bongiorni e il cognato, avrebbe innescato la reazione del cosiddetto branco. Durante la colluttazione la vittima è caduta colpendo la testa sull’asfalto, evento ritenuto determinante per l’arresto cardiaco successivo. Restano da chiarire aspetti tecnici della vicenda: se la caduta sia stata provocata da un colpo diretto, da una spinta o da una serie di azioni collettive.

I presenti e le immediate conseguenze

Alla scena avrebbero assistito anche alcuni familiari della vittima, compreso il figlio undicenne. Gli aggressori, stando alle prime indicazioni investigative, si sarebbero allontanati rapidamente lasciando il 47enne a terra. Sul luogo è stato poi posto un omaggio floreale, simbolo del cordoglio cittadino. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato il recupero delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la sequenza degli eventi con precisione.

I fermi e le indagini in corso

Nei giorni successivi gli investigatori hanno proceduto al fermo di tre persone: due maggiorenni, entrambi di origine romena di 23 e 19 anni, e un minorenne. A carico dei tre al momento è contestato il reato di concorso in omicidio volontario. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Massa, con il coinvolgimento della procura dei minori di Genova per quanto riguarda il giovane minorenne. Nei prossimi giorni sono attesi gli interrogatori di garanzia e l’esame autoptico che dovrà chiarire le cause esatte del decesso.

Aspetti procedurali e passaggi attesi

Le autorità giudiziarie hanno già acquisito referti medici e testimonianze e stanno valutando la dinamica del gruppo e il ruolo attribuibile a ciascun indagato. L’esame autoptico sarà centrale per stabilire se il trauma cranico sia stato causato da urti accidentali o da azioni violente dirette. Saranno inoltre valutati eventuali precedenti dei fermati e la presenza di testimoni oculari che possano confermare la successione degli eventi o identificare altri partecipanti all’aggressione.

Reazioni pubbliche e clima in città

La morte di Bongiorni ha provocato reazioni a vari livelli: il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha espresso profondo dolore e annunciato che il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino. Anche il vescovo locale ha ricordato la vittima e annunciato una fiaccolata. Sui social e in ambito politico la vicenda ha alimentato un dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità educativa, con appelli a rafforzare i controlli sulla cosiddetta malamovida. Alcuni esponenti politici hanno chiesto interventi più severi e maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Il profilo della vittima e il cordoglio

Giacomo Bongiorni, nato a Viareggio e cresciuto a Massa, risiedeva nella zona di Mirteto e lavorava presso la Tecnoservice impianti Massa. Lascia la compagna, un figlio di 11 anni e una figlia di 18 anni. Numerosi messaggi di vicinanza sono arrivati da conoscenti e colleghi, mentre personalità locali, tra cui la conduttrice Francesca Fialdini, hanno ricordato Bongiorni con affetto. La comunità attende ora gli sviluppi giudiziari, riflettendo sulle cause e sulle possibili misure per prevenire episodi simili.

Questioni aperte e riflessioni

L’episodio solleva interrogativi su come affrontare la violenza giovanile e la gestione degli spazi pubblici notturni. Da un lato ci sono le indagini tecniche per attribuire responsabilità penali; dall’altro emergono temi sociali legati all’educazione, all’alcol e al controllo del territorio. Il caso di Massa rimane sotto la lente degli inquirenti e della comunità locale: il processo di chiarimento dei fatti sarà fondamentale per la famiglia della vittima e per definire eventuali interventi di prevenzione e sicurezza.