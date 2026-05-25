Sparatoria a Palermo: 22enne ferita di striscio alla testa durante la rissa

La notte del 25 maggio 2026 una lite degenerata in centro a Palermo ha portato a colpi di pistola e al ferimento di una 22enne: le indagini sono in corso

Il centro di Palermo è stato teatro di un grave episodio di violenza nella notte del 25 maggio 2026, quando una rissa scoppiata tra due gruppi ha visto l’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’incrocio tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. Una giovane di 22 anni è rimasta colpita da una pallottola vagante e trasportata in ospedale: le autorità locali hanno immediatamente isolato l’area per permettere i rilievi.

La notizia ha suscitato allarme tra i residenti e tra le persone presenti nella zona della movida, richiamando l’attenzione sui temi della sicurezza urbana e del controllo del territorio.

Secondo le prime informazioni, la ragazza si trovava all’interno di un’auto quando è stata raggiunta dal proiettile; è stata portata al Villa Sofia, dove il personale medico l’ha posta sotto osservazione in attesa di un eventuale intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile.

Le condizioni non sono state giudicate critiche dai sanitari. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi delle forze dell’ordine e i vigili urbani, che hanno provveduto a transennare la strada per consentire alle unità specialistiche di svolgere gli accertamenti necessari.

Come si è sviluppata la rissa

Le ricostruzioni preliminari indicano che lo scontro è esploso intorno alle 3 della notte, in un’area abitualmente affollata per la vita notturna.

Due gruppi di giovani hanno avuto un alterco che è degenerato in una colluttazione, durante la quale sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Testimoni parlano di rumori forti e di scene concitate: alcuni presenti hanno allertato le forze dell’ordine, mentre altri si sono allontanati per mettersi in sicurezza. La presenza di molte persone e di veicoli nella zona rende complessa la ricostruzione completa della dinamica e aumenta la difficoltà per gli investigatori nel separare testimonianze contraddittorie.

Rilievi e acquisizione di prove

Sul posto i carabinieri della compagnia Piazza Verdi e il nucleo investigativo del comando provinciale hanno effettuato i rilievi insieme agli specialisti della scientifica, con l’obiettivo di repertare bossoli, tracce e altri elementi utili. Gli investigatori hanno inoltre acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dei locali e delle strade attorno all’incrocio e stanno ascoltando diverse persone che potrebbero aver assistito ai fatti. L’analisi delle immagini e delle dichiarazioni servirà a individuare i responsabili dei colpi e a stabilire se vi siano state responsabilità penali aggravate dalla modalità della sparatoria.

La situazione medica della vittima

La ragazza ferita, identificata come una 22enne, è stata trattenuta in osservazione al Villa Sofia in attesa di un possibile intervento chirurgico per rimuovere il proiettile. I medici hanno riferito che le condizioni non appaiono in pericolo di vita, ma che è necessaria una valutazione specialistica per limitare le complicanze. L’uso dell’espressione pallottola vagante nella comunicazione ufficiale sottolinea la natura fortuita dell’evento, con il proiettile che non aveva come obiettivo la vittima ma ha comunque provocato un danno fisico significativo e uno shock emotivo.

Indagini, controlli e reazione della comunità

Le attività investigative rimangono intense: i militari hanno chiuso al traffico la zona interessata per consentire il lavoro degli inquirenti e stanno esaminando filmati e testimonianze per ricostruire l’esatta successione degli eventi. La vicenda ha riacceso la protesta dei residenti del quartiere: diversi abitanti e rappresentanti di comitati civici hanno ricordato di aver presentato denunce e richieste d’intervento già dal 2026, denunciando una percezione di insufficiente presidio del territorio. La tensione sociale è palpabile e molte persone chiedono misure più incisive per prevenire simili episodi.

Domande aperte e possibili sviluppi

Rimangono aperti numerosi interrogativi: chi ha sparato e con quale movente, se vi siano state responsabilità organizzative tra i partecipanti alla rissa e quale ruolo abbiano avuto eventuali locali o punti di ritrovo della zona. L’acquisizione delle immagini e l’analisi balistica dei reperti saranno fondamentali per delineare la catena degli eventi e per procedere con eventuali arresti. Le autorità locali sono chiamate a rispondere sia sul piano investigativo sia su quello della prevenzione per evitare la ripetizione di episodi analoghi in futuro.

Nel frattempo, le indagini proseguono e la comunità attende risposte chiare dalle istituzioni: il caso rimane sotto la direzione dei carabinieri e del nucleo investigativo, mentre la vittima resta in osservazione a Villa Sofia. L’episodio rappresenta un campanello d’allarme per la gestione della sicurezza nelle aree della movida e per la tutela dei cittadini, che chiedono un impegno più forte per riportare serenità nelle strade di Palermo.