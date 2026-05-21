Parole commosse della sorella di El Koudri dopo l'investimento a Modena

La sorella di Salim El Koudri parla in lacrime: cordoglio per i feriti e riflessioni su un cambiamento che la famiglia non aveva compreso

Un messaggio audio carico di emozione è stato reso pubblico dall’avvocato del guidatore coinvolto nell’episodio avvenuto lo scorso sabato a Modena. Nella registrazione la sorella di Salim El Koudri si rivolge alle vittime e alle loro famiglie con parole di profondo dolore, definendo quanto accaduto un vero incubo per chi ha assistito e per chi è rimasto ferito.

L’episodio ha visto coinvolte sette persone, alcune delle quali hanno riportato lesioni gravi.

Nel comunicato audio, la donna ribadisce il rimorso della famiglia e il pensiero rivolto a chi ha perso la salute: descrive la situazione come una ferita difficile da spiegare e accetta di non trovare una definizione che renda giustizia al dolore.

L’intervento dell’avvocato Fausto Gianelli è servito a divulgare il messaggio e a chiarire il punto di vista dei congiunti, che si dicono sconcertati e addolorati da quanto successo.

Il messaggio audio e il cordoglio

Nel file diffuso l’enfasi è sul cordoglio per le vittime e sulla consapevolezza dell’impatto umano dell’evento. La donna non usa termini giudicanti, ma sottolinea continuamente il desiderio di vicinanza verso chi è stato colpito: in particolare ricorda la persona che, secondo la famiglia, «non potrà più camminare», un dettaglio che sintetizza la gravità delle conseguenze.

Il tono alterna dolore e incredulità: emergono la difficoltà nel trovare parole adeguate e la sofferenza per le famiglie che ora si trovano a dover affrontare una realtà drammaticamente mutata.

Dichiarazioni diffuse dall’avvocato

L’audio è stato reso pubblico dall’avvocato Fausto Gianelli, che ha curato la diffusione per chiarire la posizione dei familiari. Nella registrazione la sorella di El Koudri esprime la volontà di fornire conforto, ma ammette anche la propria incapacità di comprendere fino in fondo l’accaduto. L’uso della parola «orribile» ricorre più volte per descrivere l’immagine delle famiglie distrutte e il peso delle ferite fisiche e psicologiche. Questo passaggio evidenzia come il messaggio non miri a spiegare le cause, ma a manifestare solidarietà e rammarico.

Il ritratto della famiglia e i dubbi

La sorella traccia un profilo del fratello che contrasta con l’evento: parla di un giovane ordinato, studioso e attento, descrivendolo come il «figlio perfetto» nella dinamica familiare. Ricorda abitudini di cura personale e impegno nello studio, elementi che rendono ancora più incomprensibile quanto accaduto agli occhi dei parenti. Allo stesso tempo la donna ammette di aver notato negli ultimi tempi un cambiamento nel comportamento di Salim, ma che la famiglia aveva attribuito quel cambiamento a motivi pratici come la difficoltà a trovare lavoro.

Segnali non interpretati e reazioni

Secondo le parole della sorella, erano emersi segnali di malessere o dissidio interiore, ma nessuno aveva davvero compreso la portata di quei segnali. La famiglia aveva ipotizzato che il disagio fosse legato alla situazione lavorativa di un trentenne, non certo a un’azione violenta. La confessione di non essere riusciti a «captare che qualcosa era cambiato» mette in luce la fatica delle relazioni famigliari nel decifrare segnali sottili e introduce il tema della prevenzione e della valutazione del benessere psichico dei giovani adulti.

Prospettive e conseguenze umane

Nel finale del messaggio la sorella dichiara l’intenzione di visitare il fratello in custodia, ma precisa che non sa quando potrà farlo e se sarà capace di guardarlo negli occhi. Questa esitazione esprime la complessità del sentimento tra affetto familiare e la gravità dell’atto compiuto. Il racconto riporta anche lo sgomento dei genitori, che «mai avrebbero immaginato» un esito simile, e pone l’accento sulle conseguenze durature per le vittime e le loro famiglie. L’audio, oltre a suscitare empatia, solleva domande sui percorsi di supporto e sulle modalità con cui comunità e istituzioni possono intervenire quando emergono segnali di instabilità personale.