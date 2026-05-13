Rapina in villa a Forte dei Marmi con ostaggi e bottino da 3 milioni

Due donne sequestrate in una villa di Forte dei Marmi: la banda avrebbe sottratto gioielli, contanti e borse per circa 3 milioni

La notte del 13 maggio 2026 una villa di Forte dei Marmi è stata teatro di una rapina violenta in cui due donne, madre e figlia, sono state prese in ostaggio. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno fatto irruzione costringendo le vittime ad aprire la cassaforte sotto la minaccia di un’arma.

Il colpo si è concluso con un bottino stimato in circa 3 milioni di euro, tra gioielli, contanti e accessori di lusso.

Le persone coinvolte, descritte come una donna di 80 anni e sua figlia di 50 anni, sono rimaste sotto choc ma non riportano ferite gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale per i rilievi: è subito emersa l’ipotesi che si tratti di un’azione di professionisti del crimine, sia per la rapidità dell’intervento sia per le precauzioni adottate dai rapinatori.

La dinamica dell’assalto

Secondo quanto ricostruito, i banditi hanno atteso il momento propizio per entrare in azione: dopo essersi introdotti nel giardino posteriore, avrebbero superato le siepi e aggirato le protezioni esterne per raggiungere la villa. Con la pistola puntata alla tempia delle vittime, i quattro hanno costretto madre e figlia ad aprire la cassaforte e hanno rovistato ogni stanza, portando via soprattutto oggetti di valore.

Questo schema d’azione sottolinea un modus operandi mirato a ridurre il tempo sul posto e minimizzare i rischi di interferenze esterne.

Modalità e strumenti usati

Gli autori dell’irruzione sono stati descritti come indossanti passamontagna e guanti, elementi che denotano una pianificazione attenta per evitare tracce. Prima di fuggire, hanno rimosso la scatola nera del sistema di videosorveglianza, un’operazione che suggerisce una conoscenza tecnica delle apparecchiature e un intento preciso a cancellare le prove visive. Tale comportamento è tipico di gruppi organizzati che operano seguendo procedure consolidate per lasciare il minor numero possibile di indizi.

Il contesto: un’escalation in zona

Questo episodio si inserisce in una serie di furti e rapine avvenuti nelle settimane precedenti nella stessa area: ville svaligiate, casseforti violate e incursioni notturne hanno creato un clima di allarme tra i residenti. Le località citate dagli inquirenti comprendono quartieri come Vittoria Apuana e vie centrali dove altri colpi hanno fruttato cifre considerevoli. L’accumularsi di episodi simili suggerisce la presenza di bande capaci di adattare le proprie tattiche in base agli spostamenti delle famiglie e ai momenti di minore vigilanza.

Precedenti recenti

Tra i casi segnalati nelle ultime settimane figurano un furto da circa 2 milioni in una villa a Vittoria Apuana e una rapina in pieno centro in cui una coppia è stata trovata minacciata in camera durante la notte. Cinque giorni prima dell’ultimo episodio, inoltre, due villette sono state ripulite con l’uso di un frullino per aprire una cassaforte. Questi precedenti rafforzano l’ipotesi che i responsabili agiscano in modo coordinato e con conoscenze operative specifiche.

Le indagini e la pista seguita dagli inquirenti

Gli investigatori stanno valutando tutti gli elementi raccolti: tracce forensi sul luogo, eventuali testimoni, e la comparazione delle modalità con altri furti recenti. La rimozione della scatola nera delle telecamere rappresenta un ostacolo significativo, ma gli inquirenti puntano anche su dettagli secondari come orari di spostamento dei residenti e possibili contatti tra le vittime e soggetti terzi. Al momento la pista privilegiata è quella di una banda dell’Est Europa, ipotesi basata su analogie tecniche e comportamentali riscontrate in altri casi.

Le autorità locali hanno lanciato l’invito alla collaborazione: chiunque avesse notato movimenti sospetti nelle vie limitrofe o disponesse di immagini utili è pregato di contattare il commissariato. Nel frattempo, le comunità coinvolte chiedono misure di sicurezza più incisive per evitare ulteriori episodi e tutelare soprattutto chi vive in abitazioni isolate o di pregio.