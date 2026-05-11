Fermati cinque giovani dopo l'uccisione di Bakari Sako a Taranto

Un'indagine a Taranto ha portato al fermo di cinque giovani dopo che Bakari Sako è stato raggiunto da fendenti all'addome; gli inquirenti cercano ora di ricostruire rapporti e responsabilità

All’alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto si è consumata un’aggressione che ha causato la morte di Bakari Sako, un uomo di 35 anni originario del Mali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima si era fermata in Piazza Fontana per prendere un caffè prima di recarsi al lavoro quando è stata aggredita.

Le ferite riportate all’addome si sono rivelate letali e hanno scatenato subito una complessa attività investigativa da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini hanno portato all’emissione di cinque provvedimenti di fermo: quattro disposti dalla Procura per i minorenni e uno dalla procura ordinaria. Tra i fermati c’è un solo maggiorenne, Fabio Sale, di 20 anni, mentre gli altri quattro ragazzi hanno età comprese tra i 15 e i 16 anni.

Gli inquirenti stanno cercando di definire con precisione il ruolo di ciascun componente della comitiva e i motivi che hanno scatenato l’aggressione.

Le misure cautelari e i soggetti coinvolti

Le procure hanno agito in coordinamento per contenere la situazione: la distinzione tra provvedimenti emessi dalla Procura per i minorenni e dalla procura ordinaria riflette la presenza di soggetti di diversa età all’interno del gruppo.

Il fatto che sia stato fermato anche un maggiorenne fa sì che gli atti procedurali seguano due percorsi distinti. Al centro delle contestazioni c’è l’accusa di omicidio aggravato, aggravamento motivato dai primi elementi che indicano moventi apparentemente banali e privi di giustificazione.

Il quadro anagrafico e processuale

Tra i cinque fermati figura Fabio Sale, 20 anni, mentre gli altri quattro sono ragazzi tra i 15 e i 16 anni: questa composizione impone accorgimenti investigativi specifici, compresi approfondimenti sulla responsabilità penale e sulle modalità di notifica dei provvedimenti. L’azione combinata delle procure mira a chiarire non solo chi ha materialmente inferto i colpi ma anche chi ha partecipato alla fase preparatoria o alla dinamica dell’aggressione.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione iniziale, la vittima è stata raggiunta da fendenti all’addome inflitti con un oggetto appuntito: potrebbe trattarsi di un coltello o, come ipotizzato dagli investigatori, di un cacciavite. Le molteplici ferite hanno causato un’emorragia interna fatale. Gli investigatori stanno vagliando testimonianze e immagini disponibili, cercando di ricomporre la sequenza degli eventi avvenuti in quella porzione di centro storico nella quale la presenza di passanti e attività commerciali è solita essere intensa anche nelle prime ore del mattino.

Elementi tecnici e rilievi

Le attività di sopralluogo hanno incluso rilievi sul luogo dell’aggressione, acquisizione di filmati e raccolta di dichiarazioni di testimoni. Il riscontro sulle armi potenziali e sulle tracce ematiche sarà determinante per confermare se l’arma utilizzata è stata un coltello o un altro oggetto appuntito, e per attribuire con precisione le singole azioni ai membri della comitiva. Il termine comitiva viene usato dagli investigatori per descrivere il gruppo di giovani che era insieme a quella ora al centro dell’inchiesta.

Prospettive investigative e motivazioni

Al momento l’accusa formulata è di omicidio aggravato con la specifica dell’aggravante legata ai futili motivi. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ore precedenti l’aggressione per capire la natura dei rapporti tra la vittima e il gruppo: se ci fossero precedenti contrasti, episodi di tensione o se l’evento sia nato per ragioni apparentemente banali. Questa fase di accertamento è fondamentale per stabilire eventuali responsabilità ulteriori e per orientare le richieste di misura cautelare nei confronti dei fermati.

Le autorità continueranno a fornire aggiornamenti ufficiali man mano che emergeranno nuovi elementi probatori. Nel frattempo, la comunità locale segue con attenzione l’evoluzione del caso, mentre le famiglie dei giovani fermati e della vittima si trovano ad affrontare le conseguenze giudiziarie e umane di un episodio che ha scosso il centro storico di Taranto. Gli sviluppi delle indagini rimangono al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.