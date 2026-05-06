Svolta nelle indagini su Chiara Poggi: intercettazioni e tracce ricollegate a Andrea Sempio

Intercettazioni, tracce genetiche e perizie tecniche hanno portato la procura di Pavia a ritenere Andrea Sempio il possibile unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi; la vicenda mette in discussione la posizione di Alberto Stasi e apre la strada a una richiesta di revisione

Il caso della morte di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione dopo che la procura di Pavia ha illustrato nuovi elementi che ricollegano al profilo di Andrea Sempio l’ipotesi di responsabilità per l’omicidio. Le risultanze comprendono intercettazioni ambientali, analisi genetiche e una perizia che ridefinisce la possibile finestra temporale della morte, elementi che, se confermati, cambierebbero la ricostruzione processuale prevalente fino a oggi.

Questa nuova fase investigativa non cancella la storia giudiziaria già intrecciata al nome di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione dopo il processo che seguì il ritrovamento del corpo. Tuttavia, le emergenze balzate agli atti – tra cui la cosiddetta impronta 33 e tracce di Dna sotto le unghie della vittima – hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare una diversa dinamica dei fatti e a valutare la posizione di Sempio come centrale nel nuovo quadro probatorio.

Le intercettazioni e il loro significato

Al centro delle contestazioni depositate in procura ci sono registrazioni ambientali estratte da un veicolo attribuito a Andrea Sempio. Nei dialoghi intercettati, l’indagato parla di aver visto dei video intimi che riguarderebbero Chiara Poggi e Alberto Stasi e riferisce un tentativo di approccio respinto dalla ragazza. Per la procura, queste parole assumono rilievo perché descrivono un movente fondato sul rifiuto, elemento che spiegherebbe la violenza dell’aggressione.

Contesto e ammissioni

Le frasi attribuite a Sempio, raccolte in momenti di soliloquio, vengono interpretate come segno di una ossessione scaturita dalla visione dei filmati sul computer di casa Poggi, protetti da password. I magistrati sottolineano che, sebbene l’indagato abbia sempre negato ogni coinvolgimento, le intercettazioni accompagnano altre prove tecniche che contribuiscono a delineare un quadro indiziario ritenuto dagli inquirenti solido.

Le prove tecniche e la ricostruzione della scena

Gli accertamenti scientifici hanno prodotto due filoni significativi: l’analisi del Dna e le verifiche sulla scena del crimine. Le tracce sotto le unghie della vittima sarebbero coerenti con la linea paterna di Sempio, secondo la perizia citata dagli investigatori, mentre l’ormai nota impronta 33 sul muro della scala risulterebbe attribuibile allo stesso indagato. Questi elementi, insieme a una perizia medico-legale che sposterebbe l’orario della morte, sono al centro della ricostruzione avanzata dalla procura.

Dettagli sulla dinamica

Secondo l’accusa, l’aggressione sarebbe avvenuta con un oggetto contundente e caratterizzata da colpi ripetuti al volto e alla testa: il capo di imputazione parla di almeno dodici colpi, alcuni dei quali avrebbero causato la caduta immediata della vittima e altri la morte nelle scale del seminterrato. Gli inquirenti ritengono che la presenza di tracce ematiche e di oggetti mancanti, oltre a segni riconducibili alla pulizia sommaria, siano compatibili con l’azione di una sola persona in quella fase della mattina.

Ripercussioni processuali e posizioni personali

La nuova impostazione accusatoria porta con sé conseguenze rilevanti: la chiusura dell’inchiesta potrebbe tradursi in una richiesta formale di attribuzione del reato a Sempio e, contemporaneamente, nella strada verso una revisione del processo che portò alla condanna di Alberto Stasi. I pubblici ministeri, guidati dal procuratore Fabio Napoleone, sostengono che gli elementi raccolti rendano plausibile una riconsiderazione della vicenda giudiziaria.

Da parte sua, Sempio, assistito dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha declinato di rispondere durante un interrogatorio e ha fatto sapere che fornirà spiegazioni sulle intercettazioni una volta ascoltate e contestualizzate. La famiglia dell’indagato ha respinto con forza le accuse e denunciato l’impatto mediatico della vicenda, mentre la comunità giudiziaria resta concentrata sull’interpretazione delle prove tecniche per decidere il passo successivo.