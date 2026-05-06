Cacciamani: Cinecittà inaugura il Teatro 23 e guarda ai 90 anni

Roma, 6 mag. (askanews) – I David di Donatello compiono 71 anni, Cinecittà si prepara ai 90 e intanto apre nuovi spazi produttivi. L’amministratore delegato di Cinecittà S.p.A., Manuela Cacciamani, ha citato l’inaugurazione del Teatro 23, che potrebbe essere intitolato proprio ai David. Nei viali degli studios, ha spiegato, sono attese nuove produzioni internazionali e nomi come Denzel Washington, Mel Gibson e Assassin’s Creed.

Cacciamani ha definito positiva la situazione del cinema italiano vista da Cinecittà, sottolineando il lavoro con autori giovani e il documentario su Vittorio De Sica prodotto da Cinecittà e selezionato a Cannes.”I David di Donatello fanno 71 anni, Cinecittà ne farà 90 il prossimo anno, ma è più giovane che mai e stiamo appunto inaugurando i nuovi teatri.

Stasera inauguriamo il Teatro 23 che lo chiameremo probabilmente il Teatro David a questo punto e quindi siamo molto molto emozionati”. “Diciamo che nei viali di Cinecittà – ha aggiunto – in questo periodo stanno camminando molte star. Sta arrivando Denzel Washington, abbiamo Mel Gibson, Assassin’s Creed, quindi insomma siamo molto contenti”.”La situazione del cinema italiano vista da Cinecittà, che è un osservatorio importante, è positiva, nel senso che io incontro tanti autori che hanno delle bellissime idee, sono ragazzi anche giovani, noi li aiutiamo tutti tanto proprio è uscita la notizia che a Cannes è stato preso un documentario prodotto da noi su Vittorio De Sica, l’autore è un genio e quindi ci siamo, noi ci siamo per gli autori.

Anche Roma Elastica è stata girata qui da un un ex collega, perché io prima facevo quel mestiere”, ha concluso Cacciamani.