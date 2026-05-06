Bruno Bozzetto: Mi fa piacere il David, qui sono nel mondo del cinema

Roma, 6 mag. (askanews) – “Sempre bello, sempre emozionante. È una cosa che mi fa molto piacere, soprattutto perché facendo i disegni animati qui sono nel mondo del cinema”: così il disegnatore, animatore e regista Bruno Bozzetto, 88 anni, sul red carpet prima di ricevere il David Speciale, alla cerimonia della 71esima edizione dei Premi David di Donatello negli Studi di Cinecittà.”Io vivo sempre nel mondo dei disegni animati, uscire un po’ dal proprio giro mi fa molto piacere”, ha aggiunto.

Il David speciale “mi stupisce, perché pensavo di avere finito, ormai le cose che ho fatto le ho fatte. Ieri ero al cinema San Lorenzo, c’era il cinema pieno e vedevano un film di 50 anni fa, mi fa piacere che dopo 50 anni regga ancora, questo è molto bello”, ha sottolineato, riferendosi alla proiezione speciale di “Allegro non troppo” alla sua presenza a Palazzo San Lorenzo.