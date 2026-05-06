Elisabetta Ferretto ritrovata dall’Interpol: dove si trovava l’italiana che denunciò Epstein

La vicenda di Elisabetta Ferretto, ex modella italiana originaria del Padovano, è tornata all’attenzione dopo un’improvvisa interruzione dei contatti con la famiglia e l’attivazione di canali di ricerca internazionali. Il suo caso ha sollevato preoccupazione per il silenzio inaspettato e si inserisce in una storia personale che si sviluppa tra Italia e Stati Uniti, dove la donna vive da anni e dove il suo nome era già emerso in passato in relazione a vicende legate al caso Epstein.

Elisabetta Ferretto ritrovata dopo la scomparsa: il passato negli USA e il legame con il caso Epstein

Elisabetta Ferretto si era trasferita negli Stati Uniti nel 2001 con l’obiettivo di costruire una carriera nella moda a New York. In quel periodo lavorava come modella e, secondo le ricostruzioni, era conosciuta anche con il cognome Tai.

Come riportato da Mediaset Tgcom24, il suo nome era successivamente emerso tra quelli collegati al cosiddetto “Epstein Files”, poiché nel 2004 sarebbe stata vittima di un tentativo di approccio sessuale da parte del finanziere Jeffrey Epstein, episodio che lei stessa avrebbe respinto.

In seguito a quell’esperienza, raccontata anche al New York Post, la donna aveva avviato un’azione civile e deciso di rendere pubblica la propria testimonianza, risultando tra le prime a denunciare le condotte dell’uomo, poi morto suicida nel 2019 in una prigione di New York.

Secondo quanto emerso, il contatto con Epstein sarebbe stato presentato come un’opportunità professionale nel mondo della moda, tramite il suo agente, con la promessa di un incontro in grado di aprirle le porte delle passerelle legate anche a marchi come Victoria’s Secret, riconducibili all’imprenditore Leslie Wexner, associato al finanziere. Durante quello che sarebbe stato un falso provino, l’incontro avrebbe preso una piega inaspettata, portando la giovane modella a sottrarsi e allontanarsi dalla situazione. Solo anni dopo avrebbe deciso di raccontare pubblicamente l’accaduto e di portare avanti le sue denunce.

Elisabetta Ferretto ritrovata dall’Interpol: dove si trovava l’italiana che denunciò Epstein

Dopo giorni dalla scomparsa, è emersa la verità. Come riportato dal Tgr Veneto, Elisabetta Ferretto, ex modella 50enne originaria di Montagnana (Padova), si troverebbe detenuta in un carcere della Florida. La conferma sarebbe arrivata attraverso l’Interpol, che avrebbe informato le autorità italiane e i carabinieri precisando che la donna sarebbe in buone condizioni di salute. La notizia ha posto fine a circa due settimane di forte preoccupazione, durante le quali non era stato possibile mettersi in contatto con lei. Non si esclude che, dopo l’arresto, le sia stato impedito di comunicare con i familiari in Italia.

Il silenzio era iniziato il 22 aprile, quando la donna aveva interrotto ogni forma di contatto: telefono irraggiungibile e profili social disattivati o chiusi. Un comportamento insolito, considerando che era abituata a parlare quotidianamente con la madre. Ferretto, che oggi si occupa di immobiliare e design di gioielli, era tornata negli USA dopo aver trascorso le festività pasquali in Italia. I familiari avevano quindi presentato una segnalazione alla Procura di Rovigo e informato il Ministero degli Affari Esteri, attivando così i canali diplomatici con le autorità americane e coinvolgendo l’Interpol.