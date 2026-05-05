Elisabetta Tai Ferretto, ex modella italiana di 50 anni residente a New York, risulta scomparsa dal 22 aprile. La sua vicenda ha attirato attenzione non solo per l’improvvisa interruzione dei contatti con la famiglia, ma anche per il suo passato legato a testimonianze sul caso Epstein. Le autorità italiane hanno aperto un fascicolo e attivato i canali diplomatici, mentre negli Stati Uniti sono in corso verifiche per ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

Elisabetta Ferretto scomparsa a New York: sparita nel nulla dal 22 aprile

Come riportato da Il Mattino di Padova, Elisabetta Tai Ferretto, 50 anni, originaria di Montagnana e trasferitasi negli Stati Uniti nel 2001, risulterebbe irreperibile dal 22 aprile. Da oltre vent’anni viveva a New York, dove aveva costruito la propria carriera tra il settore della moda e quello immobiliare.

Secondo le ricostruzioni riportate da diverse testate, fino a pochi giorni prima della scomparsa il contatto con la famiglia era costante, soprattutto con la madre, fino a un’interruzione improvvisa e totale delle comunicazioni.

Nei primi giorni di aprile avrebbe fatto ritorno in Veneto per incontrare i familiari, prima di rientrare negli Stati Uniti. Dopo il 22 aprile, però, la situazione si è interrotta bruscamente: nessuna risposta alle telefonate, messaggi non consegnati e profili social risultano disattivati o rimossi.

La famiglia ha quindi sporto denuncia alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo trattandosi di una cittadina italiana residente all’estero, inoltrando poi la segnalazione al Ministero degli Affari Esteri. Da lì sarebbe stato attivato il canale con le autorità statunitensi, ma al momento non ci sono riscontri sulla sua posizione.

Elisabetta Ferretto scomparsa nel nulla a New York: la modella italiana denunciò abusi di Epstein

Dalle indiscrezioni de Il Mattino di Padova, il nome di Ferretto sarebbe già emerso nel 2019 in alcune inchieste giornalistiche internazionali, tra cui articoli del New York Post, che la collegavano indirettamente alle vicende di Jeffrey Epstein. In quegli anni avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio traumatico legato a un incontro avvenuto nell’ambiente della moda, dopo essere stata avvicinata tramite contatti professionali.

Secondo il suo racconto, l’incontro sarebbe stato presentato come un’opportunità di lavoro nel mondo delle passerelle con brand come Victoria’s Secret, legato all’imprenditore Leslie Wexner, con cui Epstein aveva rapporti professionali. In quell’ambiente avrebbe poi incontrato Jeffrey Epstein e successivamente Ghislaine Maxwell, figura descritta come presente nella residenza newyorkese del finanziere. Ferretto avrebbe raccontato di essere stata condotta a quello che credeva un provino, per poi trovarsi in una situazione inaspettata e decidere di allontanarsi definitivamente.

In una testimonianza a Il Mattino di Padova nel 2019 avrebbe definito quell’esperienza ancora difficile da elaborare, dicendo: “E’ una ferita ancora aperta”, e aggiungendo sul clima del settore: “Quello non è un ambiente proprio sano. È una giungla. La chiamano proprio così le modelle, jungle”. Riguardo al silenzio iniziale su quanto accaduto aveva spiegato: “Avevo completamente cancellato dalla mia mente quei fatti”, precisando anche: “No, temevo ritorsioni. Quello non è un ambiente proprio sano”.

Oggi, mentre proseguono le ricerche negli Stati Uniti, la sua scomparsa resta ancora senza spiegazioni ufficiali.