Il calo demografico in Italia ha un tasso elevatissimo, ma un ex politico italiano avrebbe trovato la soluzione definitiva ad un problema complesso che attanaglia non solo l'Italia ma tutta l'Europa.

Il problema demografico in Italia è sicuramente uno dei più seri dato che per via di un sistema governativo che non incentiva le coppie che hanno figli o le donne che scelgono di diventare madri, con un rischio per la loro evoluzione lavorativa non supportata da strategie adeguate per il periodo di assenza dovute alla maternità, sommiamo anche che siamo un paese sempre più vecchio ed ecco che il quadro è completo.

Ma qualcuno sembra aver trovato una soluzione.

Italia ed Europa un quadro demografico al collasso

Il problema però non è solamente italiano, la difficoltà a far nascere nuovi bambini persiste in tutto il continente, con i dati italiani fermi al 2021 che tracciano un risultato di 6,3 milioni di nascite in tutto il continente, per l’anno 2024, se ne parla ma non si trovano soluzioni concrete.

Si perché è facile parlare e testimoniare anche guardando i numeri di questo annoso problema, ma un conto sono le parole, un altro è agire, mancano le strategie adatte, sia per costruzione che per applicazione, per sovvertire questa equazione in negativo.

“Vietare l’aborto”, il commento di Pillon

A trovare la soluzione ideale ci pensa l’ex senatore leghista Simone Pillon che recupera dati vecchi di due anni, ovvero del 2024 per confrontare le nascite in Nigeria e quelle nell’intero continente europeo.

Il bilancio è di 6,3 milioni di bambini nati in tutta europa e 8,1 milioni nati in Nigeria, l’ex politico si sofferma anche sugli aborti che sono stati in Europa 1,8 milioni, secondo lui la decisione corretta è quella di vietare l’aborto perché – complice una guerra in corso saremmo arrivati pari alla Nigeria – con 8,1 milioni di nascite.

Nel suo post fa anche uno sprono alla ministra Roccella, da lui chiamata Ministro, come riportiamo da Today.it, una soluzione ad un problema complesso che ha permesso a Pillon di godere di un attimo di notorietà dopo aver perso il posto da senatore a Palazzo Madama, tuttavia il problema del calo demografico non si può ridurre in una questione numerica e soprattutto non è così semplice da risolvere.