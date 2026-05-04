La notizia era nell'aria da tempo, difficilmente infatti sarebbe stata ricandidata nelle liste di Elly Schlein.

La notizia era nell’aria da tempo, fatto sta che la deputata ed ex ministra Marianna Madia, da quanto si apprende da fonti parlamentari, avrebbe lasciato il Pd.

La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd

La notizia era nell’aria da alcune settimane. Da quanto si apprende da fonti parlamentari, la deputata ed ex ministra, Marianna Madia, ha lasciato il Pd.

La 45enne infatti difficilmente sarebbe stata ricandidata nelle liste di Elly Schlein. Proprio per questo erano settimane che si parlava di un possibile addio della deputata al Partito Democratico.

La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd: ecco a quale partito passa

Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, la deputata ed ex ministra Marianna Madia, 45 anni, ha lasciato il Pd per passare a Italia Viva, in vista delle prossime elezioni.

La Madia, da tempo, era indicata tra le figure più distanti della linea impressa al Partito Democratico dalla segretaria Elly Schlein. Già da mesi infatti erano in corso interlocuzioni tra Madia e Italia Viva. Ricordiamo anche che Marianna Madia è stata ministra per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione tra il 2014 e il 2018 nei governi di Matteo Renzi e di Paolo Gentiloni.