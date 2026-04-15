Schlein, Conte e alleati spingono per una grande manifestazione per la pace dopo l'attacco di Trump

In un clima politico accelerato dalle polemiche internazionali, la scena delle opposizioni italiane si è rapidamente ricomposta attorno a due esigenze: reagire all’attacco pubblico di Donald Trump a giorgia meloni e costruire un’agenda comune sulla politica estera. L’affermazione di Trump, arrivata durante le sedute parlamentari del 14 aprile 2026, ha provocato una reazione immediata dei principali leader di centro-sinistra e delle formazioni progressiste, che hanno scelto di dichiarare solidarietà istituzionale e al contempo di trasformare lo sdegno in iniziativa politica.

In questo contesto si inserisce la proposta della segretaria del PD, che ha aperto a una mobilitazione larga per rompere l’isolamento sulla gestione estera del governo.

Le parole di condanna non sono state tutte sovrapponibili: Elly Schlein e i rappresentanti di Avs hanno stigmatizzato l’attacco come un’offesa alla sovranità nazionale, mentre il leader del M5S Giuseppe Conte ha usato toni critici sia verso Trump sia nei confronti dell’esecutivo, parlando di nodi politici venuti al pettine.

Il dibattito ha assunto rapidamente una dimensione organizzativa: oltre alla solidarietà, si è aperta la trattativa per una manifestazione unitaria in piazza, pensata anche come momento di mobilitazione civica e di pressione sul governo. A questo piano si accompagnano osservazioni più temperate da parte di altri gruppi, che pongono condizioni e distinguo sul formato e sui contenuti dell’iniziativa.

La reazione politica e le ragioni della compattezza

Il primo nucleo di consenso è nato attorno all’idea che nessun capo di Stato straniero debba rivolgersi con mancanza di rispetto a un governo democraticamente eletto; per questo motivo Schlein ha definito l’attacco inaccettabile e ha parlato di difesa della sovranità nazionale. Al tempo stesso, figure come Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno sottolineato l’urgenza di trasformare la protesta in proposta politica, indicando nella mobilitazione per la pace e la giustizia sociale un terreno comune. Questa convergenza non cancella le differenze: il modello operativo, il messaggio all’opinione pubblica e il coinvolgimento delle associazioni restano oggetto di confronto, ma l’intento di mostrare un fronte unico è evidente e mirato a ricostruire una narrativa alternativa a quella del governo.

Solidarietà istituzionale e critica al governo

Il M5S ha formalmente espresso sostegno all’istituzione della presidenza del Consiglio più che al profilo personale della premier, evidenziando però che l’orientamento filoamericano del governo ha reso il rapporto più fragile. Il capogruppo Cinquestelle Riccardo Ricciardi ha sintetizzato questa posizione affermando che la politica di avvicinamento a Trump, in passato, sta producendo ricadute politiche oggi. Questo approccio mette in risalto la distinzione tra una reazione di principio alla dichiarazione di Trump e una lettura critica dell’atteggiamento esterno dell’esecutivo, utile a spiegare le differenze retoriche tra le forze dell’opposizione.

La proposta della piazza: obiettivi e interlocutori

La proposta lanciata da Elly Schlein prevede una manifestazione per la pace che possa coinvolgere movimenti sociali, associazioni e forze politiche di area progressista: uno spazio in cui unire richiesta di cessate il fuoco, tutela dei diritti e proposta di una diversa politica estera. Secondo quanto emerso dalle trattative, la data ipotetica potrebbe essere orientata verso la fine di maggio, con l’obiettivo di esercitare pressione pubblica e mediatica sulla maggioranza. L’iniziativa è pensata anche come strumento per consolidare l’intesa tra Pd, M5S e Avs, e per allargare il perimetro a realtà come Italia Viva e +Europa, ove siano disponibili piattaforme condivise sul tema della pace e del lavoro.

Chi aderisce e quali condizioni

Le adesioni sono arrivate con sfumature: Italia Viva e +Europa hanno mostrato disponibilità condizionata, chiedendo che la piazza non perda di vista specifici temi come il lavoro e la distinzione fra aggressori e aggrediti. Riccardo Magi ha sottolineato che sostenere la pace non equivale a favorire la resa degli Stati che si difendono, un principio che deve rimanere chiaro per evitare fraintendimenti. Dall’altro lato, Azione di Carlo Calenda ha declinato l’invito, sostenendo che in momenti delicati la politica si esercita principalmente in Parlamento attraverso proposte concrete e non solo tramite slogan di piazza.

Possibili sviluppi e impatto sul quadro politico

L’iniziativa in corso di progettazione mette in evidenza come una criticità esterna possa trasformarsi in opportunità organizzativa per l’opposizione: creare una agenda condivisa su esteri, pace e giustizia sociale può servire a ricomporre identità politiche frammentate e a presentare un’alternativa al governo su temi sensibili. Tuttavia, la tenuta dell’alleanza dipenderà dalla capacità di mantenere equilibrio tra messaggio politico e unità d’azione, evitando che i distinguo su Ucraina, armi e sanzioni degenerino in scissioni. La sfida è dunque duplice: tradurre la reazione emotiva a un insulto pubblico in progetto politico credibile e fare della piazza uno strumento di pressione e non solo di testimonianza.