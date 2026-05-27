Camera: riforma elettorale calendarizzata per il 26 giugno, opposizioni contestano

La Camera discuterà la riforma elettorale il 26 giugno dopo il deposito di un nuovo testo da parte del centrodestra. Le opposizioni denunciano una forzatura sui tempi e sulle procedure, mentre la maggioranza difende le modifiche e si dice aperta a emendamenti congrui.

La Conferenza dei capigruppo ha fissato per il 26 giugno l’avvio della discussione generale sulla legge elettorale alla Camera, una decisione che ha riacceso il confronto politico tra maggioranza e opposizioni. La scelta della calendarizzazione arriva in un clima già teso: il centrodestra ha annunciato il deposito di un nuovo testo, frutto di accordi interni, mentre il campo ampio contesta i tempi e il metodo adottato per affrontare una riforma considerata di grande rilievo istituzionale.

Il gruppo di governo sottolinea invece di aver tenuto conto di osservazioni emerse nelle audizioni e di aver lasciato spazio a possibili modifiche in Aula. Tra i punti introdotti nel nuovo elaborato figurano disposizioni sul voto all’estero, regole per l’ammissione delle liste e lacune intenzionalmente lasciate su temi come le preferenze. Le opposizioni, dal canto loro, reclamano maggiori garanzie procedurali e tempi più ampi per esaminare un testo che, dicono, è stato sostanzialmente ridisegnato.

Le critiche principali delle opposizioni

Le forze di minoranza hanno definito la calendarizzazione una forzatura e una scorciatoia che mira a consentire il contingentamento dei tempi già nel mese di luglio. Leader e capigruppo come Chiara Braga (Pd) e Riccardo Ricciardi (M5S) hanno accusato la maggioranza di agire «con comunicati stampa» e senza un confronto reale in Commissione.

Anche rappresentanti di gruppi come Avs e +Europa hanno parlato di un metodo che mortifica il Parlamento, sottolineando la necessità di ulteriori audizioni e di tempi compatibili con l’ampiezza della materia.

Appello alla presidenza della Camera

Tra le richieste più nette c’è l’intervento del presidente della Camera Lorenzo Fontana per garantire le prerogative delle opposizioni e il corretto svolgimento della procedura. Simona Bonafè, intervenuta in Commissione Affari costituzionali, ha chiesto di rinviare i lavori fino all’arrivo del testo definitivo, giudicando «inaccettabile» la calendarizzazione senza che il nuovo elaborato sia stato prima discusso in Commissione.

Il nuovo testo e le novità tecniche

Il documento depositato dal centrodestra introduce modifiche che, secondo i proponenti, rispondono a osservazioni emerse in sede di audizioni. Sono previste indicazioni specifiche sul voto all’estero e regole che condizionano l’ammissione delle liste alla presenza dell’indicazione della persona proposta come premier insieme al contrassegno. Restano, per ora, escluse dall’impianto le norme sulle preferenze, elemento destinato a rimanere al centro del dibattito interno alla maggioranza.

Punti chiave e impatto sul sistema

Tra le soluzioni prospettate compare una soglia per il premio di maggioranza (che alcuni interlocutori hanno indicato al 42%) e il superamento del meccanismo del ballottaggio, con meccanismi di ripartizione proporzionale nel caso in cui nessuna formazione raggiunga la soglia prevista. Queste variazioni tecniche hanno amplificato le critiche del centrosinistra, che ritiene gli elementi modificativi sostanziali e non meramente correttivi.

La difesa della maggioranza e le aperture possibili

I rappresentanti della maggioranza, e in particolare di Fratelli d’Italia, hanno spiegato che il testo è stato elaborato anche tenendo conto di stimoli emersi durante le audizioni. Giovanni Donzelli ha sottolineato la disponibilità ad accogliere emendamenti «condivisibili», ribadendo però che non saranno accettate modifiche che, a suo avviso, stravolgano l’impianto, come l’eliminazione del premio di maggioranza. Angelo Rossi, relatore in commissione, ha richiamato le oltre settanta audizioni che avrebbero orientato alcune scelte tecniche.

All’interno della coalizione, figure come Maurizio Lupi hanno richiamato l’importanza di introdurre meccanismi che garantiscano chiarezza e stabilità agli elettori, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha lasciato aperto il confronto interno sulle preferenze, tema destinato a restare sul tavolo nei prossimi mesi.

Prossime tappe e scenari politici

Il calendario fissato porta la discussione generale in Aula il 26 giugno, con una sola giornata di audizioni prevista in Commissione il 3 giugno e la possibilità che il giorno successivo si voti l’adozione del testo base. Le opposizioni temono che questa sequenza serva a comprimere i tempi e a impedire un esame approfondito, mentre la maggioranza assicura di voler mantenere aperto il canale degli emendamenti purché non ne sia stravolta la logica.

Sul piano politico, la partita segna un confronto più ampio sui metodi decisionali e sulla governance delle riforme istituzionali: da una parte la volontà del governo di imprimere una svolta normativa; dall’altra la richiesta delle minoranze di maggiori forme di partecipazione e di garanzia per la qualità della legge che regola la rappresentanza parlamentare.