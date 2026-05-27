Anne Hathaway ha confessato di aver convissuto per anni con un serio problema alla vista, tenuto a lungo lontano dall’attenzione pubblica. Solo recentemente l’attrice ha raccontato la sua esperienza, spiegando come la condizione abbia inciso sia sulla sua vita privata sia sulla carriera, fino alla risoluzione tramite intervento chirurgico.

Il ritorno sulla scena e la nuova fase della carriera di Anne Hathaway

Il problema alla vista si è manifestato in un periodo cruciale della sua carriera, quando Anne Hathaway era impegnata in grandi produzioni cinematografiche come Interstellar e Les Misérables, film che le ha anche valso l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Nonostante il successo professionale, la situazione sanitaria ha richiesto cure e un intervento chirurgico seguito da un lungo recupero, che l’ha costretta a rallentare i ritmi lavorativi e a rinunciare ad alcuni progetti.

La sua temporanea assenza dalle scene ha alimentato per anni interpretazioni errate e speculazioni pubbliche sul suo carattere e sulle sue scelte professionali. Oggi, però, l’attrice è tornata protagonista assoluta del cinema internazionale. Il 2026 segna infatti una fase particolarmente intensa della sua carriera, con sei film in uscita tra cui Il diavolo veste Prada 2, Mother Mary, The Odyssey, Flowervale Street, Verity e l’attesissimo Pretty Princess 3.

La drammatica confessione della famosa attrice: “Per 10 anni sono stata cieca da un occhio”

Anne Hathaway ha condiviso per la prima volta un problema personale rimasto a lungo lontano dai riflettori: per circa dieci anni ha convissuto con una grave compromissione della vista. L’attrice lo ha raccontato nel podcast Popcast del New York Times, spiegando l’origine del disturbo e il suo impatto sulla vita quotidiana e professionale. “Forse sto dando troppe informazioni: Sono stata mezza cieca per 10 anni”, ha dichiarato, riferendosi a una cataratta precoce sviluppata nell’occhio sinistro che ha progressivamente reso il cristallino opaco.

La situazione è peggiorata al punto da essere considerata “legalmente cieca dall’occhio sinistro”. La condizione ha influenzato profondamente anche il suo equilibrio psicofisico. “Non mi rendevo conto di quanto fosse grave la situazione finché non ho potuto finalmente vedere l’intero spettro dei colori”, ha raccontato dopo l’intervento chirurgico eseguito intorno ai 40 anni. La star ha spiegato che il problema “stava mettendo a dura prova il mio sistema nervoso” e che, dopo la correzione, “mi sono calmata”. Solo allora ha compreso davvero la portata della sua difficoltà, descrivendo la capacità di vedere chiaramente come “un miracolo” quotidiano.