Autocisterna si ribalta sulla rampa tra A8 e superstrada 336 a Busto Arsizio: un 39enne ferito, interventi di emergenza e circolazione rallentata.

Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, un’autocisterna si è ribaltata lungo la rampa di collegamento tra l’autostrada A8, allo svincolo di Busto Arsizio, e la superstrada 336 in direzione Malpensa, provocando rallentamenti e l’intervento immediato dei soccorsi.

Autocisterna si ribalta sulla rampa di collegamento tra A8 e superstrada 336: soccorsi sul posto

Come riportato da Varese News, nel primo pomeriggio di mercoledì 27 maggio, tra le 16.15 e le 16.30, si è verificato un serio incidente stradale lungo la rampa di collegamento tra l’autostrada A8, in corrispondenza dello svincolo di Busto Arsizio, e la superstrada 336 in direzione Malpensa, in provincia di Varese, nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio.

Un’autocisterna si è improvvisamente ribaltata dopo essere uscita dalla carreggiata, per ragioni ancora in fase di accertamento. Alla guida del mezzo si trovava un uomo di 39 anni, rimasto ferito nell’impatto.

L’allarme è stato immediato e la centrale operativa di Areu ha attivato i soccorsi inviando un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice giallo e un’automedica dell’Agenzia di area vasta di Varese in codice verde.

Il conducente sarebbe stato assistito direttamente sul posto e successivamente trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo: le sue condizioni non risulterebbero al momento gravi.

Autocisterna si ribalta sulla rampa di collegamento tra A8 e superstrada 336: ripercussioni sul traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a stabilizzare il mezzo pesante e a verificarne il carico, accertando che la cisterna trasportava liquido alimentare e non sostanze pericolose.

Le operazioni di recupero e messa in sicurezza hanno reso necessaria la chiusura di una corsia dell’arteria stradale, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Il blocco ha avuto conseguenze significative sul traffico, soprattutto nelle ore di punta dedicate agli spostamenti verso il Varesotto e l’aeroporto di Malpensa. Alle 17.50 si registravano ancora lunghe code in direzione Varese, a partire dallo svincolo di Legnano. Anche le cause precise dell’uscita di strada restano al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.