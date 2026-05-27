L’ennesimo incidente mortale riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale a Roma. A perdere la vita questa volta è stato un motociclista di 52 anni, coinvolto in un violento schianto nel quartiere Portuense, in una zona già segnata in passato da gravi tragedie della strada.

Morto un centauro in un grave incidente in moto: cosa è successo a Roma

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Roma, nel quartiere Portuense. Intorno alle 14, un motociclista di 52 anni, italiano, ha perso la vita dopo un violento impatto con una Toyota Yaris all’incrocio tra via Ettore Rolli e via Castaldi. L’uomo viaggiava a bordo di una Ktm 690 Enduro e, secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere, sarebbe stato sbalzato per diversi metri dopo la collisione.

I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. La conducente dell’auto, una donna brasiliana di 32 anni, visibilmente sotto choc, è stata accompagnata all’ospedale San Camillo per gli accertamenti medici e i test previsti in questi casi.

Morto un centauro in un grave incidente in moto: indagini aperte sullo schianto

A occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde, che stanno lavorando per chiarire con precisione le cause dello schianto. Gli investigatori stanno valutando anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle eventuali testimonianze di chi potrebbe aver assistito alla scena.