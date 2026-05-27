A Fieramilano Rho da venerdì la seconda edizione di 'Anteprima d'estate'

(Adnkronos) – Apre venerdì 29 maggio a Fieramilano Rho la seconda edizione di ‘Anteprima d’estate’, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un’esperienza immersiva dedicata all’artigianato, ai territori e alle culture del mondo. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, con un pass scaricabile sul sito internet di Artigiano in Fiera.

In programma fino al 2 giugno 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d’estate è facilmente accessibile con i mezzi pubblici – grazie alla linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), alle linee ferroviarie regionali e del Passante Trenord e ai collegamenti Alta Velocità Italo – oltre che in auto, tramite i parcheggi di interscambio Atm e i parcheggi interni alla Fiera.

Con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da cinquanta Paesi, ‘Anteprima d’estate’ – viene sottolineato nel comunicato stampa di lancio – si conferma “un ponte tra culture, capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca.

La presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali da aree segnate da conflitti, rende l’evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie”.

“Anteprima d’estate consente anche ad artigiani provenienti da contesti complessi di venire a Milano per condividere il proprio lavoro in un ambiente di pace e incontro – dichiara Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi.

– Invitiamo il pubblico a essere presente: ogni visita è un gesto concreto di supporto agli artigiani, che con il loro lavoro rappresentano un patrimonio di competenze e tradizioni”.

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