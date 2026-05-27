Farmaceutica, Morrissey (Organon): ‘investire in salute femminile è strategico per futuro’

"L'attenzione di Organon per la salute femminile è una componente chiave della nostra strategia di crescita e della sostenibilità a lungo termine dell'azienda. Perché se si guarda alla salute femminile, si nota un enorme bisogno di assistenza sanitaria e un'enorme opportunità per colmare le lacu...

“L’attenzione di Organon per la salute femminile è una componente chiave della nostra strategia di crescita e della sostenibilità a lungo termine dell’azienda. Perché se si guarda alla salute femminile, si nota un enorme bisogno di assistenza sanitaria e un’enorme opportunità per colmare le lacune che riscontriamo in termini di accesso alle cure e di assistenza per le donne in tutte le fasi della loro vita”.

Lo ha dichiarato Joseph Morrissey, CEO di Organon, a margine dell’evento istituzionale “Qui, per la salute di ogni Donna” promosso da Organon Italia a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=oPg6SYaeiPg