Ondata di calore flagella l’Europa: le sconvolgenti immagini dallo spazio

Le immagini satellitari del programma Copernicus dell’ESA mostrano un’Europa già alle prese con un’ondata di calore anomala per il periodo. I dati del satellite Sentinel-3 evidenziano temperature elevate della superficie terrestre su gran parte del continente, segnalando condizioni tipiche dell’estate con settimane di anticipo rispetto alla stagione.

Anticipo d’estate e record termici: dinamiche e spiegazioni

Questa fase di caldo anomalo si inserisce in un quadro sempre più frequente di estati anticipate, con episodi che già dalla fine della primavera portano condizioni tipiche di luglio. In diverse nazioni europee sono stati registrati valori eccezionali: nel Regno Unito si è raggiunta una temperatura dell’aria di 35 °C, mentre in Irlanda e Ungheria sono stati superati precedenti record mensili.

Anche Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Italia stanno sperimentando anomalie termiche significative, con scarti rispetto alle medie stagionali che in alcuni casi arrivano a oltre 10 gradi.

Le condizioni atmosferiche osservate in questi giorni rientrano in dinamiche meteorologiche che favoriscono la persistenza di masse d’aria calda su vaste aree del continente. In questo tipo di configurazioni, il caldo tende a mantenersi più a lungo e a intensificarsi, con effetti che si riflettono sia sulle temperature diurne sia su quelle notturne.

Il fenomeno risulta particolarmente evidente quando l’aria calda si combina con notti poco ventilate, in cui i valori termici faticano a scendere sotto soglie elevate. In un contesto più ampio, gli esperti evidenziano come tali episodi si inseriscano in una tendenza di maggiore frequenza e intensità degli estremi termici, pur mantenendo una certa variabilità naturale. Le previsioni indicano comunque possibili cambiamenti nella circolazione atmosferica nei prossimi giorni, con l’arrivo di masse d’aria più instabili che potrebbero attenuare temporaneamente il caldo, senza però riportare subito le temperature su valori pienamente in linea con la media del periodo.

Ondata di calore flagella l’Europa: le sconvolgenti immagini dallo spazio

Le immagini raccolte dai satelliti stanno documentando con precisione l’intensa ondata di calore che sta interessando l’Europa. I dati, diffusi dall’Agenzia Spaziale Europea, provengono dal satellite Sentinel-3, inserito nel programma Copernicus di ESA e Commissione Europea, progettato per rilevare informazioni sulle temperature della superficie terrestre e degli oceani. Questo sistema di osservazione permette non solo di misurare il calore dei continenti, ma anche di analizzare fenomeni ambientali cruciali come incendi boschivi, variazioni dell’uso del suolo, condizioni della vegetazione e livelli idrici di fiumi e laghi.

L’immagine satellitare evidenzia le temperature diurne della superficie terrestre, che durante eventi estremi possono risultare sensibilmente più alte rispetto alla temperatura dell’aria. Suoli, rocce e superfici urbane trattengono infatti l’energia solare accumulata, amplificando il riscaldamento. Le aree maggiormente colpite, evidenziate in tonalità rosse, comprendono la Spagna, parte del Regno Unito, la Francia e varie regioni dell’Europa orientale. Anche l’Italia risulta interessata, soprattutto nella Pianura Padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.