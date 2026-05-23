Starship V3, ritardo tecnico a Boca Chica prima del primo volo di prova

Il conto alla rovescia della Starship V3 si è fermato a 40 secondi per un perno idraulico che non si è ritratto: il test, fondamentale per Artemis e per l'espansione di Starlink, è stato posticipato e un nuovo tentativo è stato annunciato

La nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX, la Starship V3, è al centro dell’attenzione per i programmi lunari e marziani e per il potenziamento della costellazione Starlink. Presso la base di lancio Starbase a Boca Chica (Texas), un primo tentativo di collaudo suborbitale è stato programmato per verificare modifiche sostanziali apportate al razzo e alla capsula.

Durante il conto alla rovescia il test è però stato interrotto a soli 40 secondi dal decollo, provocando il rinvio del lancio. L’episodio evidenzia quanto siano delicati gli ultimi minuti prima dell’accensione dei motori e quanto l’affidabilità di ogni componente della torre di lancio sia cruciale per il successo di una missione di questo tipo.

Il fermo del conto alla rovescia e le cause tecniche

Il blocco del lancio è stato attribuito a un problema meccanico sulla torre: un perno idraulico che tiene in posizione il braccio di servizio non si è ritratto, impedendo la prosecuzione del conto alla rovescia. Secondo le comunicazioni pubblicate da SpaceX, gli ingegneri hanno sospeso il sequenziamento a causa di controlli finali che non hanno dato esito positivo.

Questo tipo di anomalia riguarda l’infrastruttura a terra piuttosto che i motori o il veicolo, ma è comunque sufficiente a fermare la procedura per motivi di sicurezza.

Tempistiche e tentativi successivi

Dopo l’interruzione il team ha annunciato un nuovo tentativo durante la notte successiva, con orari comunicati in fusi orari locali e internazionali. La decisione di rimandare il lancio mette in evidenza la natura iterativa dei test aerospaziali: ogni prova serve a validare modifiche e a raccogliere dati operativi, e i ritardi fanno parte del processo di messa a punto prima di missioni operative.

Le modifiche a bordo e l’obiettivo del volo di prova

La Starship V3 incorpora aggiornamenti significativi rispetto ai prototipi precedenti: il primo stadio Super Heavy e lo stadio superiore chiamato Ship sono stati riprogettati, mentre i motori Raptor hanno subito ottimizzazioni per aumentare spinta e affidabilità. Anche la piattaforma di lancio a Starbase è stata rinnovata per supportare operazioni di routine più rapide e per rendere la catena di recupero più efficiente.

Profilo di missione previsto

Il test previsto aveva carattere suborbitale e includeva operazioni di rilascio in orbita di massa simulata per replicare il dispiegamento di satelliti. Il piano prevedeva che il primo stadio rientrasse e cadesse nel Golfo del Messico dopo circa sette minuti, mentre lo stadio superiore avrebbe continuato per testare la riaccensione di un motore dopo diversi minuti e infine sarebbe ammarato nell’Oceano Indiano. In questa fase non era pianificato il recupero integrale del veicolo, ma l’obiettivo principale era verificare il comportamento dei sistemi aggiornati in condizioni di volo reali.

Perché questo test conta: Artemis, Starlink e l’ipo

La buona riuscita della prova è ritenuta strategica per la partnership con la NASA nel programma Artemis, che punta al ritorno umano sulla Luna. Dimostrare la validità delle modifiche tecniche è un prerequisito per partecipare a missioni più complesse e per acquisire credibilità come fornitore di capacità di trasporto per carichi lunari e oltre.

Parallelamente, la Starship è pensata per accelerare il dispiegamento della costellazione Starlink e abbattere i costi di accesso allo spazio grazie alla riutilizzabilità completa progettata per Super Heavy e Ship. Sul fronte finanziario, il timing del test è sensibile anche alla decisione di SpaceX di avviare una grande IPO pianificata per il 12 giugno 2026: un successo operativo potrebbe rafforzare la percezione di mercato, mentre un intoppo tecnico viene considerato parte della normale curva di apprendimento di programmi innovativi.

Prospettive e conclusione

Il rinvio del lancio della Starship V3 non cancella il valore dell’intero programma: al contrario, offre l’opportunità di correggere procedure e componenti prima di una ripetizione. Le modifiche introdotte ai motori Raptor, agli stadi e alla base di lancio mirano a trasformare la navicella in un sistema operativo ripetibile e conveniente.

Nei prossimi giorni sarà possibile valutare l’impatto reale del fermo: il nuovo tentativo fornirà dati determinanti per il calendario delle missioni future, l’impiego commerciale per Starlink e i rapporti con partner istituzionali come la NASA. In ogni caso, la vicenda sottolinea quanto sia complesso portare innovazione spaziale dalla fase sperimentale alla routine operativa.