Questa mattina a Marcellano, frazione di Gualdo Cattaneo (Perugia), un ragazzo 17enne è morto in uno scontro tra il suo scooter e un furgone mentre si stava recando a scuola. L’incidente, avvenuto poco prima delle 8.00, è ancora al centro degli accertamenti delle autorità.

Incidente a Marcellano: lo scontro fatale sulla strada per la scuola

Questa mattina, venerdì 22 maggio, un ragazzo di 17 anni, indicato con le iniziali N.V., ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Marcellano, frazione di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Il giovane stava raggiungendo la scuola in sella al suo motociclo 125 quando, poco prima delle 8.00, si è verificato l’impatto con un furgone che viaggiava in senso opposto, lungo via Villarode.

Frontale in curva con un furgone: 17enne in scooter morto mentre andava a scuola

Come riportato da Leggo, la collisione, avvenuta in prossimità di una curva, sarebbe stata frontale secondo quanto emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con l’attivazione anche dell’elisoccorso Nibbio, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il 17enne viveva nella frazione di San Terenziano insieme ai genitori e al fratello maggiore.