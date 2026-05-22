Nove paesi avvertono Israele: stop all'espansione degli insediamenti in West Bank

Leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia e altri paesi chiedono la fine dell'espansione degli insediamenti, avvertono le imprese sui lavori nell'area E1 e sollevano preoccupazioni per la violenza dei coloni

Negli ultimi mesi un gruppo di nazioni occidentali ha alzato il tono delle critiche verso le mosse di Israele nei territori occupati della West Bank. In una dichiarazione congiunta, i governi del Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia e Paesi Bassi hanno chiesto l’arresto dell’espansione degli insediamenti e hanno puntato il dito contro la diffusione della violenza dei coloni.

Il testo richiama anche il rispetto della custodia hashemita sui luoghi sacri di Gerusalemme e sollecita il ripristino di fondi e agevolazioni all’Autorità Palestinese per sostenere la stabilità regionale.

La nota congiunta ha inoltre rivolto un avvertimento diretto alle aziende: partecipare ai cantieri nei territori occupati, in particolare nell’area E1, comporta rischi legali e reputazionali.

A questa presa di posizione si sono sommate reazioni specifiche, come l’annuncio dei Paesi Bassi di limitare l’importazione di prodotti provenienti da insediamenti considerati illegali dalla comunità internazionale, e la forte indignazione dopo la diffusione di un video che ritraeva il ministro della sicurezza nazionale israeliano che scherniva attivisti sequestrati mentre tentavano di portare aiuti a Gaza.

Il contenuto della dichiarazione congiunta

La dichiarazione sottolinea che, secondo il diritto internazionale, la costruzione di insediamenti nella West Bank è illegale e che progetti su larga scala nell’area E1 rappresenterebbero un caso emblematico di violazione. I leader hanno espresso preoccupazione per il deterioramento della situazione sul terreno, citando l’incremento della violenza dei coloni e pratiche amministrative che rafforzano il controllo israeliano sui territori occupati. Il richiamo alla responsabilità include la richiesta di indagini sulle accuse rivolte alle forze di sicurezza e la condanna di politiche che favoriscano l’annessione o lo sfollamento forzato di popolazioni palestinesi.

Chi ha firmato e quali richieste emergono

I firmatari comprendono governi europei e partner internazionali che convergono su alcuni punti chiave: fermare l’espansione degli insediamenti, assicurare responsabilità per gli atti di violenza e rispettare gli accordi sullo status dei luoghi sacri. Tra le richieste operative c’è anche la revoca o l’alleggerimento di misure finanziarie che ostacolano il funzionamento dell’Autorità Palestinese, ritenuta essenziale per la prospettiva di un accordo di pace basato su due stati.

Implicazioni legali e avvertimenti alle imprese

La dichiarazione ha un capitolo dedicato alle conseguenze per il settore privato: le società che intendono partecipare ai bandi di costruzione nei territori occupati vengono esortate a non presentare offerte per timore di incorrere in responsabilità legali e danni reputazionali. In particolare, l’attenzione è puntata sui progetti nell’area E1, dove nuove lottizzazioni rischierebbero di tagliare il territorio palestinese e compromettere la contiguità geografica tra nord e sud della West Bank. Il messaggio è chiaro: l’investimento in queste opere potrebbe essere interpretato come complicità in possibili violazioni del diritto internazionale.

L’area E1 e il rischio di divisione territoriale

L’area E1 è descritta come strategicamente cruciale perché collegherebbe un grande insediamento con Gerusalemme, con l’effetto pratico di frazionare la West Bank. I firmatari considerano qualsiasi piano che colleghi insediamenti maggiori a Gerusalemme come un elemento in grado di compromettere la soluzione a due stati, minando la continuità territoriale palestinese. Per questo motivo, oltre agli avvertimenti legali rivolti alle imprese, la dichiarazione chiede esplicitamente che tali progetti non procedano.

Reazioni recenti e prospettive diplomatiche

Le prese di posizione sono arrivate in un contesto segnato da episodi che hanno acuito le tensioni: la pubblicazione di video relativi al trattamento di attivisti intercettati mentre si dirigevano verso Gaza ha suscitato condanne e convocazioni di ambasciatori. Alcuni Stati europei hanno definito inaccettabili le immagini e hanno chiesto chiarimenti. Parallelamente, le critiche sono cresciute verso decisioni amministrative che reclamano vaste aree di terra come proprietà statale, oltre alla presenza di oltre 700.000 coloni nelle aree occupate, circostanza che approfondisce il quadro di preoccupazione internazionale.

Nel complesso, la dichiarazione rappresenta un tentativo coordinato di riaffermare principi di diritto internazionale e di mettere in guardia sia i governi sia gli attori economici sulle conseguenze di scelte che potrebbero rendere più difficile il raggiungimento di una pace duratura basata su due Stati. Resta da vedere come reagirà il governo israeliano e quali misure concrete adotteranno i firmatari per tradurre le parole in politiche coerenti.