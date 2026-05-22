Il caso che coinvolge il Principe Andrea torna al centro dell’attenzione internazionale dopo l’avvio di nuove verifiche da parte della polizia britannica. Le indagini, ancora preliminari, si inseriscono nel più ampio contesto dello scandalo legato a Jeffrey Epstein e riguardano presunti reati sessuali e possibili condotte illecite emerse da una recente denuncia e da nuovi approfondimenti investigativi.

Dagli Epstein Files alle indagini: il ruolo dell’ex principe Andrea e le accuse

Il caso si inserisce nel più ampio filone degli Epstein Files, resi pubblici negli Stati Uniti dopo un’indagine dell’FBI, che hanno riacceso l’attenzione sui rapporti tra l’ex duca di York e il finanziere. In quegli anni, tra il 2001 e il 2011, Andrew ricopriva un ruolo ufficiale come emissario britannico per il commercio internazionale, incarico durante il quale – secondo le ipotesi investigative – avrebbe potuto trasmettere documenti e informazioni sensibili a Epstein.

Il faccendiere americano, morto suicida nel 2019 mentre era detenuto con accuse legate allo sfruttamento di minori, resta una figura centrale nello scandalo.

Le indagini si sono intensificate dopo la pubblicazione negli Stati Uniti dei cosiddetti Epstein Files, che avrebbero riacceso i sospetti sulle frequentazioni tra i due. Nei mesi scorsi, l’ex duca di York era stato arrestato per alcune ore e successivamente rilasciato, mentre sul piano istituzionale ha subito la perdita dei titoli reali ed è stato allontanato da Carlo III, che lo ha trasferito in una residenza nel Norfolk vicino a Sandringham.

Andrew, che ha sempre respinto ogni accusa, resta comunque al centro di un’inchiesta ancora aperta e in evoluzione.

Caso Epstein, si allarga l’inchiesta sull’ex principe Andrea: “Si indaga su presunti reati sessuali”

La posizione di Andrew Mountbatten-Windsor si complica ulteriormente con l’apertura di una nuova fase investigativa legata ai suoi rapporti con il caso Epstein. Secondo quanto riportato da Sky News, le autorità britanniche starebbero valutando un’indagine preliminare su presunti reati sessuali dopo la denuncia di una donna straniera che affermerebbe di essere stata accompagnata nella residenza di Windsor nel 2010 “per scopi sessuali”. La polizia del Thames Valley avrebbe confermato di essere in contatto con gli avvocati della presunta vittima, sottolineando: “Se dovesse decidere di denunciare il fatto alla polizia, la questione sarà presa sul serio e gestita con attenzione, sensibilità e rispetto per la sua privacy”.

Gli inquirenti stanno inoltre cercando altri possibili testimoni legati alla rete di Jeffrey Epstein, con cui Andrew aveva mantenuto rapporti in passato. L’ipotesi al centro dell’inchiesta non si basa ancora su una testimonianza raccolta ufficialmente, ma su dichiarazioni rilasciate ai media dalla presunta vittima, che la polizia non avrebbe ancora potuto interrogare direttamente.

Parallelamente, gli investigatori avrebbero ribadito che l’indagine resta ampia e include diversi possibili reati connessi alla gestione di funzioni pubbliche, tra cui “reati sessuali, frode, corruzione, intralcio alla giustizia e altri ancora”.