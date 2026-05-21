Caos sulle truppe Usa in Europa: annuncio di nuovi invii in Polonia dopo la cancellazione di una brigata

Tra annunci pubblici e ordini interni si apre una fase di confusione sulla presenza militare americana in Europa, con impatti logistici e politici per la Nato e per la Polonia

Negli ultimi sviluppi legati alla presenza militare americana in Europa si sono sovrapposte due mosse contraddittorie: un annuncio pubblico del presidente e una decisione operativa del Pentagono. Su Truth Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, citando il sostegno dato all’elezione del presidente polacco Karol Nawrocki.

Contemporaneamente fonti militari e giornalistiche hanno confermato che il Pentagono, su ordine del segretario alla Difesa Pete Hegseth, ha annullato senza preavviso il dispiegamento di oltre 4.000 soldati destinati alla regione, generando sorpresa a Varsavia e tra i comandi statunitensi.

La cancellazione riguardava in particolare la 2ª Brigata corazzata della 1st Cavalry Division di stanza a Fort Hood, e parte del suo equipaggiamento — tra cui carri Abrams e veicoli da combattimento Bradley — era già arrivata in Polonia.

Le navi cargo e i voli sono stati reindirizzati, i mezzi sottoposti a pulizie approfondite prima del rientro e alcune unità sono state fermate a poche ore dall’imbarco. Secondo il racconto ufficiale l’azione segue un ordine presidenziale per una riduzione di circa 5.000 unità delle forze americane in Europa emanato all’inizio di maggio, mentre altre cancellazioni hanno interessato l’invio in Germania di un battaglione addestrato a sistemi a lungo raggio previsti dalla Nato nel 2026.

Reazioni in Polonia e nel panorama politico

La notizia ha provocato risposte diverse a Varsavia: il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha cercato di minimizzare via social sostenendo che la misura “non riguarda la Polonia”, mentre il primo ministro Donald Tusk ha parlato di rassicurazioni sul carattere logistico della decisione. Il vice ministro Paweł Zalewski ha negato un piano di riduzione sistematica della presenza americana, ma l’opposizione guidata da Krzysztof Bosak ha attaccato definendo la gestione un segnale di disordine. Il contrasto tra dichiarazioni e fatti ha alimentato dubbi sulla coerenza della comunicazione tra alleati.

Critiche dal Congresso e dalla Nato

Negli Stati Uniti sono arrivate critiche bipartisan: il deputato repubblicano Don Bacon e il presidente della Commissione Forze armate della Camera Mike Rogers hanno lamentato la mancanza di consultazione del Congresso, mentre la senatrice democratica Jeanne Shaheen ha definito la scelta preoccupante per la deterrenza nei confronti della Russia. Un funzionario della Nato ha dichiarato che l’alleanza è al corrente degli aggiustamenti americani ma ha assicurato che la deterrenza resta sostenuta anche grazie a una maggiore presenza di Canada e Germania sul fianco orientale.

Impatto operativo e logistico

Sul piano pratico la cancellazione ha comportato complesse manovre logistiche: navi e voli riorganizzati, mezzi militari trattati per evitare contaminazioni e personale fermato prima dell’imbarco. Analisti osservano che questi aggiustamenti riporterebbero il numero complessivo delle forze americane in Europa ai livelli del 2026, con un totale attuale di circa 80.000 soldati. La Germania continua a ospitare il maggior contingente in Europa, oltre 30.000 unità, mentre in Polonia sono presenti circa 7.400 militari, di cui solo 300 in modo permanente; tra le installazioni chiave figurano la base di Redzikowo, sede di un sistema antimissile balistico, e il quartier generale del quinto Corpo d’armata a Poznań.

Conseguenze sulla deterrenza

Esperti come l’ex comandante in Europa Ben Hodges hanno avvertito che decisioni prese senza adeguata consultazione rischiano di indebolire la fiducia tra alleati e la coesione della Nato. Anche Oana Lungescu, oggi analista al Royal United Services Institute, ha messo in guardia sul fatto che mosse non coordinate possono incoraggiare l’avversario e complicare la pianificazione strategica. La legge sulla difesa approvata di recente richiede al Pentagono piani dettagliati se la presenza scende sotto le 76.000 unità per più di 45 giorni, un vincolo che potrebbe entrare in gioco se i tagli proseguono.

Scenari politici e possibili sviluppi

Il contrasto tra l’annuncio pubblico del presidente e le decisioni operative interne apre scenari incerti: Trump ha in passato minacciato ulteriori ritiri, citando paesi europei accusati di scarso sostegno, e ha dichiarato in visita a settembre che avrebbe potuto aumentare le truppe in Polonia se richiesto. La Polonia, che nel 2026 ha speso il 4,7% del Pil in difesa — una delle quote più alte in Europa — sperava di essere risparmiata dai tagli. Rimane da vedere se l’annuncio di invio di altri 5.000 soldati sarà seguito da ordini operativi coerenti o se la discrepanza tra politica e apparato militare continuerà a generare tensioni.

Conclusione

In sintesi, la sovrapposizione di un annuncio presidenziale e di una decisione del Pentagono ha creato confusione strategica e logistico-operativa, con ricadute sulla fiducia tra gli alleati e sulla percezione pubblica della politica di difesa americana in Europa. Il caso mette in luce quanto la comunicazione e il coordinamento siano fondamentali quando si tratta di spostamenti di truppe e della credibilità della deterrenza collettiva.