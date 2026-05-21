Parigi boccia la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: il dibattito in consiglio

Il Consiglio di Parigi ha deciso di non conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. La proposta, inoltrata dal gruppo La France Insoumise, è stata respinta con un esito chiaro: 76 voti a favore della bocciatura e 48 contrari. Questo risultato ha messo in evidenza profonde spaccature nell’assemblea comunale e ha riportato al centro del dibattito pubblico la questione di quali personalità siano ritenute rappresentative dei valori cittadini.

La discussione in aula non si è limitata ai numeri: è diventata un confronto sulla funzione simbolica delle onorificenze e sul confine tra riconoscimento istituzionale e impegno politico. Alcuni consiglieri hanno sostenuto che la città non debba trasformare un titolo onorifico in un veicolo per posizioni dichiaratamente schierate, mentre altri hanno ribadito l’importanza di premiare chi si occupa di diritti umani a livello internazionale.

Il clima in consiglio ha quindi oscillato tra richiami all’universalismo e accuse di strumentalizzazione.

Il voto e le forze politiche coinvolte

La mozione è stata sostenuta principalmente dai gruppi dei Verdi, di La France Insoumise e dai comunisti, che hanno difeso la proposta come atto di riconoscimento per l’impegno sul tema palestinese.

A contrastare la mozione sono intervenuti i gruppi del MoDem, della maggioranza Renaissance e dell’area dei socialisti e repubblicani, che hanno votato per il respingimento. L’esito numerico (76 contro 48) riflette non solo alleanze politiche locali, ma anche sensibilità diverse su come Parigi interpreti la sua vocazione internazionale e il ruolo delle onorificenze.

I numeri e le alleanze

I voti hanno messo in luce alleanze inaspettate e una linea netta tra chi privilegia il riconoscimento di iniziative legate ai diritti umani e chi, al contrario, teme che un onore cittadino possa diventare un segnale di schieramento. Il confronto tra gruppi moderati e forze più a sinistra è stato determinante per l’esito. In questo senso, la seduta è servita anche a misurare il peso politico relativo dei diversi partiti all’interno del consiglio municipale e la loro disponibilità a utilizzare strumenti istituzionali per inviare messaggi pubblici.

Le critiche in aula e le motivazioni del no

Tra i principali oppositori della mozione si è distinto Sandro Gozi, consigliere di Parigi per MoDem ed eurodeputato di Renew Europe, che ha condannato l’idea di usare la cittadinanza onoraria come mezzo di propaganda. Gozi ha richiamato dichiarazioni di Albanese sul conflitto israelo-palestinese e sul tema del 7 ottobre, ritenute da alcuni esponenti estremamente problematiche perché, a loro avviso, tendono a giustificare o a collocare in un contesto più ampio atti di violenza. Nel corso del dibattito sono state citate anche contestazioni legate a interventi pubblici dell’esperta che hanno acceso ulteriori polemiche.

Un episodio locale che ha alimentato la polemica

Nel dibattito è stato richiamato un episodio avvenuto a Reggio Emilia, quando Albanese interruppe un sindaco dopo un riferimento alla soluzione dei “due popoli, due Stati” e alla liberazione di ostaggi. Quel momento è stato utilizzato come esempio dai critici per sostenere che la sua condotta pubblica possa essere divisiva. Per i sostenitori della mozione, invece, l’intervento rappresenterebbe un atto di sollecitazione al confronto su temi sensibili, ma non sufficiente a negare un riconoscimento simbolico a chi si occupa di diritti umani.

Implicazioni simboliche e reazioni

L’esito del voto è stato interpretato da alcuni come una scelta che tutela l’immagine di Parigi come città del dialogo e dell’universalismo, evitando di trasformare onorificenze in manifestazioni di parte. Altri osservatori hanno invece criticato il rifiuto, sostenendo che non riconoscere il lavoro di una relatrice dell’Onu rischia di sminuire il ruolo delle istituzioni internazionali nella tutela dei diritti. In ogni caso, la decisione ha riacceso il dibattito su quale ruolo debbano avere le città nell’assegnazione di riconoscimenti politici e morali.