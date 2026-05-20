La presidenza del consiglio italiana e il ministro degli esteri Antonio Tajani hanno condannato duramente le immagini diffuse da Israele a bordo della Flotilla, un gesto che fa capire chiaramente la posizione del governo italiano rispetto alla vita dei manifestanti a bordo della nave ed il comportamento attuato da Israele.

Ben Gvir e le dure parole verso i manifestanti

Ben Gvir ministro del governo israeliano ha condiviso un filmato sui social dove parla ai manifestanti della Flotilla che si trovano in ginocchio e con le mani legate dietro la schiena.

“Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare” dichiara il ministro e poi aggiunge “sostenitori del terrorismo” sventolando una bandiera del proprio paese.

In Israele il gesto di Ben Gvir non è passato sotto traccia difatti il ministro degli esteri Sa’ar non ha appoggiato il filmato del collega con parole dure – “non sei il volto di Israele” ma Gvir ha replicato svelando che Israele si comporterà così con chi sostiene il terrorismo ed appoggia Hamas.

Il commento di Giorgia Meloni al video

Giorgia Meloni ha insieme ad Antonio Tajani inviato un messaggio chiedendo scuse immediate da parte di Israele per il video fatto ai manifestanti della Flotilla ed ha anche annunciato la convocazione dell’ambasciatore isreaeliano in Italia.

“L’Italia pretende le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano” – queste le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Tajani come riporta AdnKronos.