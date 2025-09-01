Global Sumud Flotilla, gli attivisti saranno trattati come terroristi: le parole di Ben-Gvir

Home > Esteri > Israele, le parole di Ben-Gvir: "Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sa...

Israele, le parole di Ben-Gvir: "Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati come terroristi"

global sumud flotilla

Le dure parole del Ministro della Sicurezza Nazionale di Israele nel tentativo di fermare la Sumud Flotilla.

Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, ha espresso dure parole per tentare di fermare la Global Simud Flotilla.

Con Global Simud Flotilla intendiamo l’iniziativa umanitaria che mira a portare aiuti a Gaza. Si tratta di un movimento lungo tutto il Mediterraneo, pacifico, per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

A preoccupare però sono le parole del Ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, Ben-Gvir, che ha detto che tutti gli attivisti saranno trattati come terroristi. Ricordiamo che la spedizione di una ventina di imbarcazioni partita ieri da Barcellona per portare aiuti a Gaza è dovuta intanto tornare indietro per maltempo.

Global Sumud Flotilla, la preoccupazione dopo le dichiarazioni di Ben-Gvir

Dopo le parole di Ben-Gvir cresce ala preoccupazione, sull’argomento è intervenuto Sergio Pratali Maffei, rappresentante per il Friuli Venezia Giulia dell’iniziativa: “preoccupa sì, ma ovviamente lo abbiamo messo in conto. Noi lavoriamo all’interno del diritto internazionale. Nelle precedenti missioni le navi sono state sempre intercettate in acque internazionali, quindi la violazione è da parte loro. Ci sono stati anche dei morti, come sapete, però la missione, oltre ad avere un valore umanitario, ha anche un valore politico e simbolico. Laddove c’è un immobilismo da parte dei governi, in particolare da parte di quelli italiani, la società civile a livello internazionale si sta muovendo.” Pratali Maffei ha continuato dicendo che chi partecipa è ovviamente preoccupato, ma sono tutte persone che non riescono a rimanere a guardare senza fare niente:tutte le navi devono tornare, soprattutto tutti i volontari devono tornare.”