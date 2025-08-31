Nelle ultime ore, l’attenzione dell’opinione pubblica italiana si è concentrata su iniziative di solidarietà internazionale legate alla situazione a Gaza. A Genova, le strade si sono animate di cortei in sostegno alla Global Sumud Flotilla. Contemporaneamente, Venezia ha visto manifestazioni e momenti di riflessione durante la celebre Mostra del Cinema, dove artisti e cittadini hanno utilizzato la piattaforma culturale per richiamare l’attenzione sulle tensioni e le sofferenze legate al conflitto.

Questi eventi, pur diversi per contesto e modalità, testimoniano un comune impegno civile nel richiamare il mondo alla responsabilità e alla solidarietà internazionale.

Corteo e fiaccolata a Genova per la Global Sumud Flotilla

Ieri sera, sabato 30 agosto, a Genova migliaia di cittadini hanno partecipato a un corteo illuminato da fiaccole, organizzato per la partenza della Global Sumud Flotilla, considerata la più grande iniziativa indipendente volta a portare aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza.

Da Genova e da altri porti del Mediterraneo, oggi 31 agosto, sono previste partenze di numerose barche a vela cariche di cibo e materiali di prima necessità, con l’obiettivo di raggiungere Gaza nonostante il blocco navale imposto da Israele, un’impresa considerata quasi impossibile. Nei giorni scorsi, nel quartiere Sampierdarena, è stata organizzata una raccolta alimentare che ha superato ogni aspettativa: in soli cinque giorni sono state raccolte circa 300 tonnellate di cibo. Oltre a Genova, barche della Flottiglia partiranno anche da Barcellona, Catania e Tunisi, per un totale di circa 40-50 imbarcazioni.

Il corteo di ieri sera ha attraversato il porto fino al Porto Antico, ed era visibile da lontano grazie alle fiaccole e alle luci dei partecipanti. Alla manifestazione ha preso parte anche la sindaca di centrosinistra Silvia Salis, che ha sottolineato l’importanza della risposta solidale della città.

Solidarietà per Gaza a Venezia: il corteo e i partecipanti

La mobilitazione veneziana del pomeriggio di sabato, promossa dai centri sociali del Nordest e dall’Anpi, ha assunto un significato simbolico in relazione alla partenza della Global Sumud Flotilla, puntando a far sentire la voce del popolo palestinese durante la Mostra del Cinema. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione hanno preso parte circa cinquemila persone, con una composizione eterogenea che spaziava dai cattolici ai giovani di estrema sinistra, dagli anziani ai cittadini comuni.

Tra i partecipanti vi erano anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui la conduttrice Emanuela Fanelli, Michele Riondino, Lorenzo Zebetti, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Ottavia Piccolo e Loredana Cannata. Hanno preso parte all’iniziativa anche rappresentanti politici come Luana Zanella, Nichi Vendola e Luciana Castellina.

Il corteo si è concentrato inizialmente nel piazzale di Santa Maria Elisabetta, punto di approdo dei vaporetti al Lido, dove era presente una motonave noleggiata per l’occasione e ormeggiata con i suoi 700 posti esauriti. Sul selciato del piazzale sono state appoggiate centinaia di barchette di carta decorate con la bandiera palestinese. A guidare la manifestazione uno striscione recante la scritta “Stop genocide – Palestina libera dal fiume fino al mare”.