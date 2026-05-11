Internazionali, Cobolli nervoso con Tirante: lo sfogo con il suo angolo

(Adnkronos) - Flavio Cobolli nervoso agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'argentino Thiago Agustin Tirante nel terzo turno del Masters 1000 in una partita condizionata dal nervosismo, con Cobolli che si è lamentato più volte con il suo ango...

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli nervoso agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l’argentino Thiago Agustin Tirante nel terzo turno del Masters 1000 in una partita condizionata dal nervosismo, con Cobolli che si è lamentato più volte con il suo angolo al termine di un primo set più complicato del previsto e perso con il punteggio di 6-3.

Tanti gli errori di Cobolli che, alla prima della carriera sul Centrale, paga anche un po’ di emozione e non regge la pressione nelle prime fasi del match.

L’azzurro in particolare fatica a trovare il campo con il dritto, lamentandosene apertamente con il proprio angolo.

Più volte nel corso del set infatti Cobolli ha allargato le braccia urlando verso il suo allenatore e mimando il gesto del dritto, con cui non riesce a prendere le misure. La risposta, dalla ‘panchina’ dell’azzurro, è stata quella di mantenere la calma e concentrarsi sulla partita.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)