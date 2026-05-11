Internazionali, Cobolli si arrende a Tirante: battuto in due set

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Flavio Cobolli eliminato dagli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dall’argentino Thiago Agustin Tirante in due set con il punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Partita molto nervosa fin dai primi punti per Cobolli, che non è riuscito a ripetere la bella prestazione dell’esordio contro Atmane e ha pagato la tensione per la prima volta in carriera sul Centrale del Foro Italico.

Devastante da fondocampo l’argentino, che trova un’ace dopo l’altro e muove Cobolli, mai pienamente in controllo degli scambi e molto falloso.

Tanti gli sfoghi verso il suo angolo, soprattutto durante il primo set, che prova a riportarlo alla calma, ma invano. Alla fine basta un break a parziale per Tirante, che elimina così l’azzurro e vola agli ottavi di finale del torneo, dove domani sfiderà il russo Daniil Medvedev.

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