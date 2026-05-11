Internazionali, Cobolli eliminato e deluso: "Mi rode il c**o"

(Adnkronos) - Flavio Cobolli arrabbiato e deluso agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato dall'argentino Thiago Agustin Tirante in due set, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione al termine della partita. "Mi rode il c**o", ha detto...

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Flavio Cobolli arrabbiato e deluso agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato dall’argentino Thiago Agustin Tirante in due set, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione al termine della partita. “Mi rode il c**o”, ha detto Cobolli senza giri di parole nella zona mista del Centrale, “sono dispiaciuto, vengo da settimane molto positive eppure è sempre molto difficile giocare su questo campo.

È molto difficile giocare contro tutti nel tabellone ma non mi aspettavo di giocare così male”.

“Ne devo prendere atto, ancora manca tanto per togliermi da situazioni difficili anche quando mi ci butto dentro da solo. D’altra parte lui è molto forte su questa superficie e oggi ha giocato in maniera perfetta. Quando giochi così male è anche difficile cambiare tattica, la testa frulla tante idee e perdi lucidità”, ha continuato Cobolli, “non ho giocato il mio miglior tennis.

Prima di scendere in campo mi sentivo bene, anzi benissimo, per questo mi rode così tanto”.

“Roma sicuramente ha pesato sul mio gioco, non avrei giocato così male in un altro torneo. Come ha detto anche Berrettini, nessuno può capire cosa signififica questo torneo per noi romani”, ha spiegato Cobolli, “è anche difficile per noi giocare bene qui, lo sappiamo e con il tempo andrà meglio”.

Sul debutto sul Centrale: “Ora vado a mangiare la pizza e tutto mi passa, fa parte del percorso. Vero che mi rode tanto il c**o, ma sono anche bravo a ripartire subito. I miei pensieri sono comunque positivi, in ogni caso è stato uno dei giorni più belli della mia vita e per chi gioca a tennis da tanto tempo sono solo cose belle. Mi porto tante cose belle per il futuro e ripartirò da Amburgo”.

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