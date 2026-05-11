La tregua fragile, il no a Schroeder e lo scambio dei prigionieri

Zelensky chiede garanzie agli Stati Uniti sullo scambio di mille prigionieri, mentre Kiev e Mosca si accusano a vicenda di violare il cessate il fuoco. Intanto la Germania rafforza la cooperazione militare con l’Ucraina sui droni a lungo raggio e l’Europa discute il proprio ruolo in un eventuale negoziato.
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