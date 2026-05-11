Università: Carisano (Luiss), 'Formiamo i ragazzi insieme alle aziende'

“Luiss è l’università delle aziende: in trent’anni abbiamo costruito un’osmosi continua per formare i ragazzi nel modo migliore, affinché trovino la loro realizzazione nel mondo del lavoro. Il career service li accompagna fin dal primo giorno per orientarli verso la strada che più si con...

“Luiss è l’università delle aziende: in trent’anni abbiamo costruito un’osmosi continua per formare i ragazzi nel modo migliore, affinché trovino la loro realizzazione nel mondo del lavoro. Il career service li accompagna fin dal primo giorno per orientarli verso la strada che più si confà alle loro aspettative”. Lo ha affermato Rita Carisano, direttore generale Luiss – Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, partecipando ai Career Days 2026 organizzati a Roma per celebrare il trentennale dell’iniziativa.

https://www.youtube.com/watch?v=4fUwq8BisXo