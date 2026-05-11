Lega del Filo d'Oro, Bartoli: “Più servizi e presenza sul territorio”

Lega del Filo d'Oro, Bartoli: “Più servizi e presenza sul territorio”

“La Conferenza ci permette di raccogliere testimonianze preziose e trasformarle in iniziative concrete”, spiega Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’Ente nelle regioni dove ancora manca un punto di riferimento, offrend...

“La Conferenza ci permette di raccogliere testimonianze preziose e trasformarle in iniziative concrete”, spiega Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’Ente nelle regioni dove ancora manca un punto di riferimento, offrendo supporto alle persone sordocieche e alle loro famiglie attraverso équipe specializzate composte da educatori, psicologi, assistenti sociali ed esperti di tecnologie assistive.

https://www.youtube.com/watch?v=vw5uu2iBr-A