Lega del Filo d'Oro, Donnarumma: “La tecnologia mi aiuta a realizzare i sogni”

“La vita di una persona sordocieca è complicata, ma anche piena di energia”, racconta Francesca Donnarumma, membro del Comitato Persone Sordocieche della Fondazione. Dall’autonomia negli spostamenti al lavoro, fino alle passioni quotidiane, le difficoltà possono essere superate grazie ai giusti strumenti e al supporto adeguato. “La tecnologia per me è fondamentale”, spiega, citando dispositivi come sintesi vocale, display braille e strumenti parlanti che le permettono di vivere con maggiore indipendenza.

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