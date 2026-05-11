Tumore seno, Fabi (Gemelli): ‘nelle Breast unit cure condivise e paziente al centro’

Tumore seno, Fabi (Gemelli): ‘nelle Breast unit cure condivise e paziente a...

Tumore seno, Fabi (Gemelli): ‘nelle Breast unit cure condivise e paziente a...

“È molto bello vedere come nella riunione settimanale, all’interno della Breast unit, ci si impegni in maniera multidisciplinare a trattare la singola paziente per molti minuti. La partecipazione attiva avviene quasi sempre attraverso una comunicazione medico-paziente. La scelta terapeutica condivisa è una partecipazione attiva a quello che è il percorso terapeutico che, soprattutto nella donna metastatica, dura nel tempo”.

Lo ha detto Alessandra Fabi, responsabile medicina di precisione in Senologia policlinico Gemelli di Roma, partecipando alla presentazione della campagna di Pfizer ‘La Voce oltre la Cura. Qualità di vita e tumore al seno metastatico’ in occasione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno promossa dalla Komen Italia, giunta alla sua 27esima edizione, che si è svolta dal 7 al 10 maggio nel villaggio al Circo Massimo.

https://www.youtube.com/watch?v=aBqnEeuDsRw