Hantavirus, i sintomi e la capacità di trasmissione del nuovo virus che sta preoccupando esperti e cittadini in ogni angolo del pianeta.

Il nuovo virus Hantavirus che si è diffuso su una nave da crociera britannica ha fatto preoccupare gli esperti e le popolazioni mondiali perché inizialmente si era temuto potesse arrivare una nuova epidemia, in questo articolo scopriamo di che tipo di virus si tratta e come lo si può contrarre.

La situazione dei passeggeri colpiti dall’infezione

La nave da crociera britannica MV Hondius, il bacino del virus dove si sarebbe trasmesso il virus è rimasta al largo per molte settimane, ora è stata finalmente messa al riparo facendo scendere a Tenerife i passeggeri rimasti a bordo.

Gli esperti sanitari di zona, congiuntamente all’intervento europeo ed internazionale hanno permesso di effettuare gli smistamenti verso le località dei passeggeri rispettando rigidi controlli di sicurezza.

Parlando dei soggetti colpiti a preoccupare molto gli esperti sono le condizioni di salute di una passeggera francese che sono peggiorate nel corso della notte. La donna aveva inziato ad accusare i sintomi del virus nel viaggio di rientro verso il proprio paese.

I 4 pazienti italiani restano asintomatici e sono sotto isolamento ed in contatto con le ASL delle rispettive regioni di provenienza al fine di monitorare l’evoluzione del contagio.

Come si contrae l’Hantavirus

Come dichiarato dagli esperti virologi l’Hantavirus nonostante la sua pericolosità non deve far preoccupare i cittadini, questo perché la sua trasmissibilità è legata ad uno stretto contatto con i roditori ed i loro escrementi.

Difatti l’Hantavirus non si trasmette da persona a persona, si devono avere contatti diretti e/o prolungati con i roditori per far sì che l’infezione si possa trasmettere.

I sintomi più comuni della malattia sono: tosse, dolori muscolari, febbre e problemi gastrointestinali, sintomi che portano molti a confonderlo con l’influenza. Se si è in uno stadio grave il virus muta rapidamente in polmonite, insufficienza respiratoria e collasso cardiocircolatorio, come riporta Urbanpost.it.