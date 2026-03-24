milza ingrossata sintomi cause cosa non mangiare

La milza ingrossata, o splenomegalia, non è una malattia in sé, ma un segnale d’allarme: spesso indica che nell’organismo è presente un’infezione o un processo infiammatorio importante, che richiede attenzione immediata. Si tratta dunque di un campanello che rimanda a un problema più profondo, e identificarlo per tempo può fare la differenza.

Milza ingrossata: comprendere il disturbo

La milza si trova sotto il diaframma, alla sinistra dello stomaco, protetta dalle costole. È un organo compatto, ovale, di colore rosso scuro tendente al marrone, e svolge un ruolo chiave nel sistema immunitario, contribuendo alla produzione di globuli bianchi e partecipando alla filtrazione del sangue. Quando è in salute, garantisce una difesa attiva contro gli agenti esterni e sostiene il corpo nel contrasto alle infezioni. Quando invece aumenta di volume, superando i circa 13 centimetri di lunghezza e 7 di larghezza, suggerisce che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Milza ingrossata: sintomi da non sottovalutare

La splenomegalia, nella maggior parte dei casi, non presenta sintomi evidenti. Spesso viene scoperta per caso, durante esami eseguiti per altri motivi. Eppure, una diagnosi precoce è fondamentale per intervenire sulle patologie che la provocano. I segnali più comuni sono una persistente sensazione di sazietà, tensione o dolore nella parte sinistra dell’addome, dove l’organo è collocato. In diversi pazienti compaiono febbre alta, dimagrimento improvviso, debolezza, stanchezza marcata, anemia, diarrea, gonfiore dei linfonodi, emorragie o piccoli ematomi cutanei. Sintomi da interpretare con cautela, perché possono essere la punta dell’iceberg di condizioni più serie.

Milza ingrossata: le principali origini del problema

Pur non essendo una malattia autonoma, l’ingrossamento della milza riflette un disturbo in corso. Le cause possono essere infezioni, infiammazioni o, nei casi più severi, patologie tumorali. Tra i fattori più frequenti compaiono alterazioni dei globuli rossi, malattie del sistema immunitario, disfunzioni del midollo osseo, tumori del sangue, malattie da accumulo, congestione sanguigna, mononucleosi infettiva, leucemia, cirrosi, epatiti, HIV, talassemia e varie forme di anemia. La diagnosi è spesso complessa, perché la splenomegalia si manifesta in modo silenzioso. Gli strumenti più efficaci restano ecografia, TAC, risonanza magnetica, radiografia e analisi del sangue. La terapia dipende dalla causa: per le infezioni si ricorre agli antibiotici, mentre il paziente deve evitare sforzi, attività sportive e periodi di stress. Solo nei casi estremi si procede alla rimozione chirurgica dell’organo, scelta che consente la sopravvivenza, ma richiede poi uno stile di vita molto più attento, vista la maggiore vulnerabilità alle infezioni.

Milza ingrossata: cosa mangiare (e cosa evitare davvero)

Alimentazione e stile di vita giocano un ruolo essenziale nel supporto del sistema immunitario. La dieta ideale è povera di grassi, mirata a sostenere un organismo già sotto sforzo. Sono consigliati lo yogurt, soprattutto al mattino o come spuntino, accompagnato da probiotici; abbondanti porzioni di verdure e almeno tre frutti al giorno; pesce cotto al vapore e, con moderazione, legumi, cereali e riso. Da eliminare invece i cibi ricchi di grassi e le fritture, così come insaccati, alcolici, dolci e bevande molto zuccherate. Fondamentale mantenere un’adeguata idratazione, arrivando almeno a due litri d’acqua quotidiani.